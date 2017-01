Stand: 11.01.2017 13:30 Uhr

HSV: Happyend nach Chaos-Hinrunde? von Matthias Heidrich, NDR.de

Schlechtester Saisonstart aller Zeiten, Entlassungen auf der Trainerbank sowie in der Chefetage und rote Zahlen: Beim Stichwort Sorgenkind der Fußball-Bundesliga zeigen nicht wenige in Richtung Hamburg - wieder einmal. Der HSV hat in der ersten Hälfte der Saison 2016/2017 für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Der Teamcheck mit Rück- und Ausblick:

So lief die Hinrunde

Auch wenn der neue Vorstandsvorsitzende der HSV Fußball AG, Heribert Bruchhagen, seit Amtsantritt nicht müde wird zu beteuern, dass der Bundesliga-Dino alles andere als ein Chaos-Club ist: Die vergangenen sechs Monate boten den Betrachtern kaum eine andere Interpretationsmöglichkeit an. Auf dem Platz legten die "Rothosen" den schlechtesten Saisonstart ihrer Bundesligageschichte hin. Kein Sieg und lediglich zwei Punkte nach zehn Spielen, vier Tore sowie 23 Gegentreffer wiesen den Traditionsclub als Schlusslicht aus. Spielerische Tiefpunkte wie das 0:3 gegen Frankfurt und das 2:5 gegen Dortmund an Uwe Seelers 80. Geburtstag im heimischen Volksparkstadion ließen trotz Trainerwechsel von Bruno Labbadia zu Markus Gisdol wenig Hoffnung im Fan-Lager zurück. Der Dino lag für viele bereits auf der Abstiegs-Intensivstation, ehe Gisdols Arbeit Früchte trug. Nach der BVB-Vorführung heimste der HSV acht Punkte in vier Spielen ein, feierte seine ersten Saisonsiege (in Darmstadt und zu Hause gegen Augsburg) und konnte sich zur Pause immerhin noch auf Relegationsrang 16 hieven.

Wer kommt, wer geht?

Bildergalerie 23 Bilder Mertesacker zu Werder? Heiße Transfergerüchte! Mögliche Neuzugänge der Bundesliga-Nordclubs im Überblick. Bildergalerie

Neben der anfänglichen Chaos auf dem Rasen, das Gisdol nun in den Griff bekommen hat, spielten sich die bemerkenswertesten Personalrochaden in der Führungsetage ab. Der Aufsichtsrat setzte Club-Boss Dietmar Beiersdorfer ab, der neben erschreckend schlechten Geschäftszahlen als gleichzeitiger Sportchef auch für die unzureichende Kaderzusammenstellung verantwortlich zeichnete, und installierte "Alt-HSVer" Bruchhagen. Kurz darauf warf Karl Gernandt als Aufsichtsratschef hin, wegen "bewussten Indiskretionen innerhalb des Gremiums". Ein Erdbeben an der Elbe zum Jahresende. Die Außendarstellung dabei als nicht chaotisch zu bezeichnen, wäre schlichtweg Tatsachenverfälschung. Die notwendigen Umbauten innerhalb des Teams hat der HSV nun mit dem neuen Sportchef Jens Todt angestoßen: Mergim Mavraj kam aus Köln, um die Abwehr zu stabilisieren. Cléber (FC Santos) durfte, Emir Spahic musste gehen. Ein weiterer Innenverteidiger und ein "Sechser" sollen noch kommen.

Trainer Gisdol als Hoffnungsträger

Gisdols Start war alles andere als vielversprechend. Einen Punkt aus den ersten fünf Partien holte der HSV unter dem Schwaben, ehe Besserung eintrat. Der Coach hatte sich einen Überblick verschafft und eine feste Stammelf gefunden. Die Festlegung auf Michael Gregoritsch als spielende Sturmspitze tat dem Team gut. Gisdol brachte zuletzt auch 14-Millionen-Neuzugang Filip Kostic auf eine hilfreiche Betriebstemperatur für das oftmals offensiv so unterkühlt agierende HSV-Team. Der Rauswurf von Spahic war konsequent und für die von Gisdol angestrebte Wagenburg-Mentalität im Abstiegskampf alternativlos. Bruchhagen, der den Sportchef auch passend zum Trainer aussuchte, und jüngst Investor Klaus-Michael Kühne ("Ich hoffe, dass das Management ihn machen lässt. Dann werde ich auch weiter zur Verfügung stehen") haben Gisdol den Rücken gestärkt. Und das alles, obwohl der Schwabe auf eigenen Wunsch lediglich einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hat.

Ausblick auf die Rückrunde

Trainingslager mit Video HSV demonstriert in Dubai Lockerheit Wer den HSV in Dubai sieht, trifft auf ein Team voller Optimismus und guter Laune - ungewöhnlich für einen abstiegsbedrohten Tabellen-16. Dennoch ist dem Team der Ernst der Lage bewusst. mehr

Der Club werde "alles dafür tun, dass wir auch nächste Saison Bundesliga spielen", hat Bruchhagen bei der Mitgliederversammlung des HSV am vergangenen Sonntag gesagt. Der mögliche erste Gang in die Zweitklassigkeit soll um jeden Preis verhindert werden. Dabei geht es um viel mehr als den Dino-Nimbus. Ein Abstieg würde das ohnehin wackelige Clubfinanzen-Kartenhaus wohl vollends zum Einsturz bringen. "Wir sind in jeder Hinsicht in einer prekären Situation", sagte Bruchhagen ebenfalls den Mitgliedern und setzte Team und Trainer unter Druck: Er bezeichnete die ersten beiden Partien nach der Winterpause beim VfL Wolfsburg und in Ingolstadt als "Königsspiele". Angesichts des weiteren HSV-Spielplans - Leverkusen (H), Leipzig (A), Freiburg (H), Bayern München (A) - eine vertretbare Zuspitzung. Holen die Hamburger in den beiden Januar-Partien keine Punkte, würde die Rückrunde so beginnen wie die Hinrunde - mit Verunsicherung und womöglich auch wieder Chaos.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 10.01.2017 | 14:25 Uhr