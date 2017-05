Stand: 12.05.2017 13:18 Uhr

HSV: Sorry für Mainz - Befreiung auf Schalke?

Nach dem schwachen 0:0 im Heimspiel gegen Mainz wurde den HSV-Verantwortlichen allenthalben Schönrednerei vorgeworfen. Sportchef Jens Todt hatte bei der Partie zweier verunsicherter und fußballerisch limitierten Mannschaften gar Fortschritte der Hamburger gesehen, das allerdings sehr exklusiv. Markus Gisdol jedenfalls räumte am Donnerstag mit der Verklärung des Gekickes auf. "Das war beschissener Fußball, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Aber es ist der Situation geschuldet gewesen", sagte der HSV-Coach frei von der Leber weg. Der Schwabe hofft auf Besserung, wenn seine abstiegsbedrohte Elf am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) beim FC Schalke 04 antritt: "Ich denke, dass wir uns wieder befreien können."

Gisdol: "Mainz hat den gleichen Scheiß gespielt" Hamburg Journal - 11.05.2017 19:30 Uhr HSV-Trainer Markus Gisdol hat vor dem Schalke-Spiel Stellung zum schwachen Auftritt gegen Mainz und möglichen Vorteil von Relegations-Erfahrung genommen.







"Launenhaftigkeit von Schalke ist eine Chance für uns"

Aus Hamburger Sicht kann man nur sagen: Es wird auch höchste Zeit. Im Fernduell mit den punktgleichen Mainzern, die Eintracht Frankfurt empfangen, braucht der HSV aufgrund seiner schlechten Tordifferenz unbedingt Zählbares. Club-Boss Heribert Bruchhagen wird am Sonnabend nicht nur zum Tabellen-15. schauen: "Es wäre doch naiv, wenn ich nicht parallel gucke, was Mainz, Ingolstadt und Co. machen." Zumindest die vier Punkte zurückliegenden Ingolstädter abzuhängen, die in Freiburg antreten, würde in Hamburg wohl für ein kleines Durchatmen sorgen. Egal, was kommt: Die letzte Partie zu Hause gegen den VfL Wolfsburg wird ein Endspiel. Auf Schalke geht es für die Hamburger "nur" um die Ausgangslage. Bruchhagen rechnet sich auf jeden Fall etwas aus. "Die Launenhaftigkeit von Schalke 04 ist eine Chance für uns", sagte der Vorstandsvorsitzende der "Funke Mediengruppe".

Mavraj gesperrt

Im Vergleich zur Partie gegen Mainz wird Gisdol zumindest in der Abwehr umbauen müssen. Mergim Mavraj ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Gideon Jung dürfte für den Routinier in die Innenverteidigung zurückrücken. Den frei werdenden Platz in der Startelf wird vermutlich Matthias Ostrzolek erhalten, entweder auf der Doppel-Sechs neben Youngster Vasilije Janjicic, der gegen Mainz ein ordentliches Debüt gegeben hatte, oder auf der linken Abwehrseite. Dann würde Kapitän Gotoku Sakai wieder ins Zentrum rücken.

Hunt fällt aus - Müller-Comeback in Gelsenkirchen?

Womöglich wartet Gisdol in Gelsenkirchen auch noch mit einem Überraschungs-Coup auf. Nicolai Müller hat am Donnerstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert und saß am Freitag im Flieger. Der schnelle Flügelstürmer (fünf Saisontore) hatte sich Anfang April beim 2:1-Sieg der Hamburger gegen Köln einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Zumindest als Joker für die Bank scheint Müller wieder eine Option zu sein. Oder doch für die Startelf? Offensivallrounder Aaron Hunt musste am Freitag wegen einer Zerrung für die Partie auf Schalke passen.

