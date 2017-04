Stand: 10.04.2017 12:16 Uhr

Adler: Beendet Rippenbruch seine HSV-Zeit? von Florian Neuhauss, NDR.de

Diese Verletzung könnte René Adler besonders schmerzen. Nach dem Rippenbruch stellt sich nämlich die Frage: Spielt der Torhüter überhaupt noch einmal für den Hamburger SV? "Ihr kennt mich", schrieb der 32-Jährige, der wegen seiner beim 0:3 bei Borussia Dortmund in Mitleidenschaft gezogenen Rippe für das Heimspiel gegen Hoffenheim (2:1) passen musste, am Wochenende auf seiner Facebookseite, "ich weiß mit solchen Situationen umzugehen und werde so schnell wie möglich zurück bei dieser geilen Truppe sein." Doch der ehemalige Nationaltorhüter macht keinen Hehl daraus, dass er selbst noch nicht weiß, wie lange ihn die Verletzung zur Pause zwingt. In dieser Saison stehen nur noch sechs Partien an - und Adlers Vertrag läuft anschließend aus.

Erste Diagnose: nur eine Prellung

Es wäre sehr bitter, aber durchaus möglich, dass nach fünf Jahren Adlers letzte Aktion im HSV-Trikot eine erfolglose Rettungsaktion gegen Pierre-Emerick Aubameyang ist. Der Torjäger schoss am Dienstag vergangener Woche in der dritten Minute der Nachspielzeit den dritten Treffer für seinen BVB und rasselte dabei mit Adler zusammen. Der Keeper blieb angeschlagen liegen, hielt sich die Seite und spuckte sogar Blut. Auch deshalb ging es zu einer Röntgenuntersuchung in ein Dortmunder Krankenhaus. Die Bilder waren allerdings unauffällig, sodass lediglich eine Prellung diagnostiziert wurde.

Adler stieg nach der Rückkehr nach Hamburg auch wieder ins Training ein - allerdings unter Schmerzen. Erst als diese nach dem Abschlusstraining noch mal stärker wurden, gab es eine Kernspintomographie. Und die brachte Ende der Woche die Gewissheit.

Sechs Wochen Pause oder geht's ganz schnell?

Über die Folgen der Diagnose besteht allerdings Unklarheit. Trainer Markus Gisdol erklärte lediglich, Adler werde im Nordderby bei Werder Bremen am Ostersonntag (15.30 Uhr/im Livecenter) fehlen. Doch normalerweise beträgt die Ausfallzeit bei einem Rippenbruch vier bis sechs Wochen. "Wir rechnen nicht mit so einer langen Pause", sagte Sportchef Jens Todt gegenüber Hamburger Medien. "Man muss sehen, wie die Schmerz-Entwicklung ist." Pikant: Adler hatte sich auch im Schlussspurt der Saison 2009/2010 an der Rippe verletzt, war schnell zurückgekehrt und musste dann aufgrund einer Operation auf die WM in Südafrika verzichten. Der Anfang vom Ende im Nationalteam - auch wenn Adler auf seinem Profilfoto bei Facebook nach wie vor eine Jacke des DFB präsentiert.

Überzeugt ihn die "geile Truppe" vom Verbleib?

Der HSV hat in Christian Mathenia, der gegen Hoffenheim eine souveräne Vorstellung zeigte, einen guten Vertreter. Schon vor dem Hinspiel (2:2) fiel Adler aus, damals wegen einer Schleimbeutelentzündung. Sieben Partien lang hütete Sommerzugang Mathenia das Tor - und könnte zur neuen Saison zur Nummer eins aufsteigen. Um beim HSV bleiben zu können, müsste Adler nämlich deutliche Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Laut Medienberichten bis zu 50 Prozent. Kein Wunder, dass bereits über mögliche neue Vereine spekuliert wurde. Darunter der FC Bayern, der nach neuesten Informationen des "kicker" allerdings Abstand von dieser Personalie genommen haben soll. Vielleicht kann der HSV Routinier Adler - mittlerweile wohl auf der Karriere-Zielgeraden - aber auch mit einem Anschlussvertrag im Verein locken. Und dann ist da ja noch "diese geile Truppe", die den 32-Jährigen vom Verbleib überzeugen könnte.

Bruchhagen: "Wird ein schwerer Gang nach Bremen" Sportclub - 09.04.2017 22:50 Uhr Vorstandschef Heribert Bruchhagen im NDR Sportclub über die Situation des HSV, die Rolle von Investor Kühne und das anstehende Derby bei Werder Bremen.







