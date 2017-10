Stand: 09.10.2017 11:11 Uhr

Adler: "In Mainz geht es um Fußball"

Im vergangenen Sommer kehrte Torwart René Adler dem Hamburger SV nach fünf Jahren den Rücken. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Vertagsverlängerung einigen. "Ich gehe nicht im Groll, aber mit viel Wehmut", sagte der ehemalige Nationaltorhüter damals und heuerte wenig später beim Bundesliga-Kontrahenten 1. FSV Mainz 05 an. Auch dort ist der 32-Jährige die Nummer eins und hat im Vergleich zu seiner mitunter turbulenten Zeit an der Elbe einen entscheidenden Standortfaktor ausgemacht. "In Mainz habe ich das Gesamtpaket. Ich kann in einem Umfeld trainieren, wo es um Fußball geht - ohne große Störfelder", sagte Adler dem "kicker", bevor er mit den Rheinhessen am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) seinen Ex-Club aus dem hohen Norden empfängt.

"Extreme Fluktuation auf entscheidenden Positionen"

Dass sich beim Bundesliga-Dino Trainer und Funktionäre in den vergangenen Jahren die Klinke in die Hand gegeben haben, hat die Spieler des Traditionsclubs sicherlich nicht in ihren Leistungen beflügelt. Angesprochen auf die Probleme in den jüngsten Spielzeiten in Hamburg wird Adler auch recht deutlich: "Dass der Erfolg nur im ersten Jahr vorhanden war. Die anderen vier Jahre haben wir um den Klassenerhalt gekämpft, das macht natürlich nicht so viel Spaß. Zudem hatten wir eine extreme Fluktuation auf entscheidenden Positionen."

Rückkehr nach Hamburg nach der Karriere

In Mainz hat der gebürtige Leipziger bislang die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt. Ohne die guten Leistungen des Keepers hätte der Tabellen-13. wohl weniger als sieben Punkte aus den ersten sieben Spielen geholt. Mehr Zähler hat auch der drei Plätze schlechter platzierte HSV noch nicht auf der Habenseite. Es geht um viel für beide Teams nach der Länderspielpause, die Adler für eine Stippvisite in Hamburg genutzt hat. In die Hansestadt will er mit seiner Frau auch nach der aktiven Karriere zurückkehren. Zu hoch hängen möchte der Keeper das Duell mit seinem Ex-Club aber nicht: "Wir wollen einfach unser Heimspiel gewinnen. Mit einem Sieg im Rücken schreitet man deutlich leichter in die Auswärtskabine."

