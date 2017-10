Stand: 12.10.2017 15:13 Uhr

HSV: Das Runde muss in Mainz ins Eckige

Fußball an sich ist ein einfaches Spiel. Das wusste schon Sepp Herberger, als er die deutsche Nationalmannschaft 1954 zum ersten Weltmeistertitel coachte. "Das Runde muss ins Eckige", sagte der Bundestrainer damals. Tore sind elementar. Wer keine schießt, kann keine Spiele gewinnen. Das ist auch der Grund, warum der Hamburger SV seit dem zweiten Spieltag der laufenden Bundesligasaison auf seinen zweiten Sieg wartet. Den drei Treffern beim 3:1 in Köln ließen die Hanseaten in den folgenden fünf Partien nicht einen einzigen folgen. Harmloser geht es kaum. Sieht man einmal von eben jenen Kölnern ab, die überhaupt erst zwei Tore geschossen haben.

Am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 soll die Torflaute des HSV endlich ein Ende finden. "Wir müssen den Ball wieder über die Linie bringen, wir trainieren hart dafür", sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag.

Gisdol: "Wollen kleinen Torfluch brechen" Hamburg Journal - 12.10.2017 19:30 Uhr Der HSV tritt am Sonnabend in Mainz an. Trainer Markus Gisdol zur Torflaute der Hanseaten und zur angespannten Personallage beim Bundesliga-Dino.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tor-Bann ausgerechnet gegen Adler brechen?

Verhindern will das ausgerechnet der ehemalige HSV-Keeper René Adler, der im vergangenen Sommer Hamburg verließ und jüngst durchblicken ließ, im etwas unaufgeregteren Fußball-Standort Mainz glücklicher zu sein. "Wir freuen uns, ihn wiederzusehen. Es muss uns im Spiel aber egal sein, wer dort im Tor steht", sagte Gisdol zum Thema Adler. Auf den Gegner schaut der HSV-Coach wohl ohnehin nur bedingt ("Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, aber Mainz ist sehr heimstark"). Gisdol hat einige personelle Baustellen.

Fitnesstest für Wood und Sakai

Programm-Tipp HSV-Keeper Mathenia zu Gast im Sportclub Sportclub Im Fokus: Die Nordclubs in den Fußball-Bundesligen sowie das Thema Kopfverletzungen im Sport. mehr

Bei Bobby Wood, der nach der gescheiterten WM-Qualifikation mit den USA erst am Donnerstagvormittag wieder in Hamburg eintraf, und dem am Mittwochabend zurückgekehrten Japaner Gotoku Sakai will er wegen langer Flüge und Zeitverschiebung erst mal die Fitness testen. "Für die Überseekandidaten muss man Alternativen parat haben", meinte Gisdol, der durch den Ausfall von Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos (fünfte Gelbe Karte) ohnehin umstellen muss. Für den Griechen dürfte Mergim Mavraj neben Gideon Jung in der Innenverteidigung spielen.

Skepsis bei Salihovic

Zudem ist nach auskurierter Verletzung der Niederländer Rick van Drongelen wieder "eine Option für den Kader". Gleiches gilt in der Offensive für Filip Kostic. Bei André Hahn und Tatsuya Ito bleibt abzuwarten, wie schnell sie ihre Magen-Darm-Probleme überwinden. Dagegen sieht es bei Sejad Salihovic, dessen tiefe Fleischwunde weiter Probleme bereitet, eher ungünstig aus. "Da bin ich skeptisch, dass das bis zum Wochenende etwas wird", betonte der HSV-Trainer.

So könnte der Hamburger SV spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.10.2017 | 23:10 Uhr