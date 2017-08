Stand: 18.08.2017 14:00 Uhr

Frustrierter Kühne überdenkt HSV-Unterstützung

Die neue Bundesliga-Saison hat für den HSV noch nicht einmal begonnen und schon brennt es lichterloh in der Hansestadt. Und dafür ist nicht die jüngste Pleite im DFB-Pokal gegen Osnabrück der Grund, sondern die Kritik von Investor Klaus-Michael Kühne. Der Logistik-Milliardär hatte die Führungsriege des HSV in den vergangenen Tagen hart attackiert und kündigt in einem "Spiegel"-Interview (Sonnabend) sogar an, seine finanzielle Unterstützung des Bundesliga-Dinos zu überdenken. "Ich bin etwas frustriert und werde wesentlich zurückhaltender sein als bisher. Ich war einfach zu unkritisch", sagte der 80-Jährige. Der HSV startet am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg in die Saison.

"Todt gibt sich Mühe, hat aber nicht viel Erfahrung"

In den vergangenen Jahren hat Kühne den HSV mit etlichen Millionen bei Transfers und Gehältern unterstützt und dem finanziell arg angeschlagenen Club auch bei der Lizenz unter die Arme gegriffen. Die jüngsten Entscheidungen der Clubführung haben dem Mäzen allerdings sauer aufgestoßen. Kühne scheint von der neuen Führungsriege nicht überzeugt zu sein. "Der neue Vorstandsvorsitzende, Herr Bruchhagen, ist 68, ein erfahrener Mann mit Ruhe, der Sportdirektor Todt gibt sich Mühe, hat aber nicht viel Erfahrung. Was fehlt, ist ein Schuss Genialität."

Lasogga für Kühne "der Flop des Jahrhunderts"

Kühne kritisiert besonders die Personalpolitik des Bundesligisten: "Der HSV ist ein Phänomen, weil die Luschen immer hier hängen bleiben. Ein gutes Beispiel ist Lasogga. Ich weiß gar nicht, ob ich an ihm beteiligt war: Musste der nach einer halben guten Saison mit einem Fünfjahresvertrag und einem Jahresgehalt von über drei Millionen Euro ausgestattet werden? Das war Harakiri, der Flop des Jahrhunderts."

Nach eigenen Angaben hat Kühne bisher insgesamt 50 bis 60 Millionen Euro in den HSV gesteckt, genau wisse er es nicht; allein vor dieser Saison habe er 25 Millionen für Gehälter und Ablöse zugeschossen. Ob er auch in Zukunft noch Geld als Mäzen geben wird, lässt er offen: "Man soll nie nie sagen. Ich halte eine neue Motivation für nicht ausgeschlossen und bin nicht dogmatisch."

