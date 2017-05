Stand: 11.05.2017 14:53 Uhr

Mehr Anteile für Kühne = Lizenz für den HSV

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllt und die Lizenz für die kommende Saison erhalten - dank Investor Klaus-Michael Kühne. Das teilte der Club am Donnerstag mit. "Wir haben die notwendigen Maßnahmen getroffen, um sowohl für die Bundesliga als auch für die Zweiten Liga die erforderliche Spielgenehmigung zu erhalten", wird Vorstandsmitglied Frank Wettstein in einer Stellungnahme auf der Club-Homepage zitiert. Demnach hat der milliardenschwere Logistikunternehmer seine Anteile an der HSV Fußball AG aufgestockt und so für die von der DFL verlangte Kapitalerhöhung gesorgt.

AG-Anteile auf 17 Prozent erhöht

Mit Vereinbarung vom 28. April 2017 habe Kühne die Übernahme weiterer Aktien an der HSV Fußball AG erklärt, teilte der HSV mit. Die Kapitalerhöhung umfasse insgesamt 312.500 Aktien. Damit hat der 79-Jährige seine Beteiligung an der HSV Fußball AG von elf auf 17 Prozent erhöht. Insgesamt hat die AG seit der Ausgliederung des Lizenzspielbetriebs im Jahr 2014 rund 20 Prozent der Anteile im Wege der Kapitalerhöhung platziert und damit das Eigenkapital um rund 60 Millionen Euro verbessern können. Laut Satzung darf die Fußball AG insgesamt 24,9 Prozent veräußern. Zusätzlich wurde im September 2016 im Zuge der Stadionrefinanzierung ein Schuldscheindarlehen bei überwiegend institutionellen Anlegern in einem Volumen von 40 Millionen Euro platziert.

Kühnes Millionen überlebenswichtig

Videos 01:49 min Bruchhagen: "Ich sehe dort keine große Hürde" Hamburg Journal

Ohne den Milliardär wäre es für den klammen Club von der Elbe vermutlich schon eng geworden. Neben seinen nun weiter aufgestockten Anteilen an der AG zahlt Kühne bis 2019 vier Millionen Euro pro Jahr für die Rechte am Stadionnamen und hat dem Bundesligisten bei der Ablösung des Stadionkredits und auch immer wieder bei Transfers unter die Arme gegriffen. In einem am Mittwoch erschienenen Interview hatte der Unternehmer noch seinem Frust angesichts der Krise beim HSV Luft gemacht. "Die Finanzen wurden zerrüttet, der Club wandert auf einem schmalen Grat", sagte der Mäzen und deutete gleichzeitig weitere Investitionen an. "Ich will das nicht ausschließen. Und ich weiß, dass man es von mir erwartet", so Kühne, der aber eigentlich den weiteren Verlauf der Saison abwarten wollte.

