Stand: 29.01.2017 11:41 Uhr

Wundersam, dieser willenlose HSV von Matthias Heidrich, NDR.de

"Ingolstadt war voll auf Sendung, wir nicht." HSV-Trainer Markus Gisdol hat es nach der 1:3-Pleite seiner Mannschaft im Kellerduell beim FC Ingolstadt auf den Punkt gebracht. Während die Oberbayern von der ersten bis zur letzten Minute präsent waren, ihr Spiel durchzogen, lieferten die Hamburger vor allem in der ersten Hälfte das Bild einer Mannschaft ab, die nicht verstanden hat, dass sie mit dem "Rücken zur Wand steht" (Gisdol). Die Frage, die allen nach diesem Rückschlag unter den Nägeln brannte: Warum ist dieser HSV ein so wundersam instabiles und manchmal willenloses Gebilde?

Problem-Macher Holtby und Ostrzolek

Audio 02:08 min Todt: "Herber Rückschlag" 28.01.2017 17:47 Uhr NDR 2 HSV-Sportchef Jens Todt zeigt sich im Gespräch mit Jens Gideon nach der 1:3-Pleite in Ingolstadt enttäuscht und spricht von einem "herben Rückschlag". Audio (02:08 min)

Für die Partie gegen Ingolstadt hatte Gisdol das Problem nach 45 Minuten erkannt und es anschließend auch klar benannt: "Wir haben so gut wie keinen zweiten Ball bekommen, waren auf der Sechser-Position gar nicht da." Lewis Holtby und Matthias Ostrzolek waren gemeint. Da beide Mannschaften mit hohen Bällen agierten, kam den zentralen Akteuren in dieser Partie entscheidende Bedeutung zu. Doch Holtby und Ostrzolek standen völlig neben sich. Zur Pause korrigierte Gisdol seine Aufstellung. Mit Gideon Jung und Gotoku Sakai vor der Abwehr lief es besser. Allerdings lag der HSV nach 47 Minuten mit 0:3 hinten, die Begegnung war gelaufen.

Ingolstadt lief mehr und schneller

Mehr gelaufen ist in diesem wichtigen Spiel übrigens Ingolstadt. Sowohl insgesamt (117,7 Kilometer gegenüber 114,5 beim HSV) als auch schneller: Die FCI-Akteure absolvierten mehr Sprints (207 zu 193), intensive (673 zu 637) und auch schnelle (466 zu 444) Läufe als die HSV-Profis. Da halfen den Hanseaten mehr Ballbesitz für die Hamburger (53,59 Prozent), mehr Passsicherheit (61,75 Prozent gegenüber 50,45 beim FCI) und 15 Torschüsse (elf von Ingolstadt) auch nicht viel. Die Ingolstädter waren bereit, mehr zu investieren.

Gisdol: "Erste Halbzeit ist so nicht zu tolerieren"

Dieses Gefühl hatte auch der äußerst angefressen wirkende Gisdol, biss sich bei seiner Kritik an der Einstellung seiner Profis vor den Journalisten aber merklich auf die Zunge: "Ich glaube, dass der eine oder andere die Erfolgsphase im Dezember, als wir gepunktet haben, falsch gedeutet hat und davon ausgegangen ist, dass das eine oder andere von alleine läuft im neuen Jahr. Das ist aber nicht der Fall." Intern dürfte es für die HSV-Akteure am Sonntag ein Gisdolsches Donnerwetter ("Die erste Halbzeit ist so nicht zu tolerieren") gesetzt haben.

Walace soll das "Sechser"-Dilemma lösen

Dass alleine Ansprachen bei dem schlecht zusammengestellten Kader nicht helfen, ist schon länger klar. In der Innenverteidigung hatte der HSV in der Pause mit der Verpflichtung von Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos reagiert. Das "Sechser"-Dilemma soll nun ein Brasilianer lösen. Die Norddeutschen möchten den Olympiasieger Walace verpflichten - mit den Millionen des Investors Klaus-Michael Kühne. Noch sei alles offen, meinte Sportchef Jens Todt nach Gesprächen in Brasilien mit dem 21 Jahre alten Nationalspieler und dessen Verein Gremio Porto Alegre, aber er sei "vorsichtig optimistisch". Verrückte Dinge werde der HSV aber nicht machen, "wir sind nicht verzweifelt". So mancher Fan des Bundesliga-Dinos hat nach dem Ingolstadt-Spiel wohl eine andere Gefühlslage.

