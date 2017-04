Stand: 07.04.2017 12:08 Uhr

HSV gebeutelt, aber hoffnungsvoll gegen Hoffenheim

Große Verletzungssorgen und ein schwieriges Programm vor der Brust: Die Situation beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV könnte nach dem 0:3 in Dortmund und vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) wahrlich einfacher sein. Trainer Markus Gisdol ist trotzdem zuversichtlich. "Wir werden unser Rezept finden", sagte er vor der Partie gegen den Tabellendritten und jüngsten Bayern-Bezwinger. Nach dem Hoffenheim-Spiel wartet auf den Tabellen-14. (nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang) das Nordderby bei Werder Bremen.

Gisdol: "Werden unser Rezept finden" Hamburg Journal - 06.04.2017 19:30 Uhr Der HSV empfängt am Sonnabend den Tabellendritten Hoffenheim. Trainer Markus Gisdol über die Verletzungssorgen der Hamburger und den Plan gegen einen starken Gegner.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hoffen auf Papadopoulos und Adler

TV-Tipp HSV-Clubchef Bruchhagen zu Gast im Sportclub 09.04.2017 22:50 Uhr Sportclub Im Blickpunkt: Fußball-Bundesliga, Handball-Final-Four, DEL und das Thema "Fan-Randale im Zug". mehr

Mit den sicheren Ausfällen von Nicolai Müller (Knieverletzung), Albin Ekdal (Muskelbündelriss), Gideon Jung und auch Johan Djourou (beide muskuläre Probleme) drückt der Schuh beim HSV wie schon gegen Dortmund vor allem in der Abwehr. Gisdol hofft auf die Rückkehr von Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos (Adduktoren-Beschwerden). "Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir das hinbekommen", sagte der Coach. Auch Stammtorwart René Adler (Brustkorb-Prellung) dürfte bis zum Spieltag wieder einsatzbereit sein. Sollte Papadopoulos allerdings doch ausfallen, müsste nach zuletzt Ekdal erneut ein Aushilfs-Innenverteidiger ran. "Das wäre dann eine besondere Situation", so Gisdol, der als Abwehr-Alternativen Walace ("Bringt vom Körperlichen her vieles mit"), Ashton Götz ("Spielt das bei uns oft im Training") und sogar die "Allzweckwaffen" Gotoku Sakai sowie Matthias Ostrzolek ins Spiel brachte.

"Hoffenheim ist ein absolutes Spitzenteam"

Im Hinspiel Ende November hatte der HSV beim 2:2 in Sinsheim einen ersten Schritt aus der Krise gemacht - nach zuvor drei Niederlagen. Gisdol gab vor dem zweiten Vergleich allerdings zu bedenken: "Hoffenheim ist ein absolutes Spitzenteam geworden, das wirklich sehr, sehr guten Fußball spielen kann." Gleichwohl habe sich auch sein HSV seitdem weiterentwickelt. Nicht zuletzt setzen die Hanseaten auf ihre Heimstärke. "Wir haben bewiesen, dass wir hier zu Hause den Spielfluss der Gegner stören können. Da haben wir probate Mittel", sagte Clubchef Heribert Bruchhagen. Sechs der vergangenen sieben Heimpartien haben die Hamburger gewonnen.

So könnte der Hamburger SV spielen





















Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2017 | 22:50 Uhr