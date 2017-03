Stand: 03.03.2017 11:01 Uhr

HSV: Lame Duck Lasogga von Matthias Heidrich, NDR.de

Das Runde ins Eckige wuchten, vor 50.000 HSV-Fans im Volksparkstadion, die danach ausflippen und dich abfeiern. Das ist es, was Pierre-Michel Lasogga jeden Tag motiviert. "Einfach geil, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wenn die Leute deinen Namen rufen", hat der bullige Angreifer einmal gesagt. In Hamburg ruft aber schon lange niemand mehr den Namen Lasogga. Aus dem einfachen Grund, weil der Stürmer offensichtlich keine Rolle in den Überlegungen von Trainer Markus Gisdol spielt. Zuletzt schaffte es der einstige Relegations-Held nicht einmal in den Kader. Politiker, die noch im Amt sind, aber nicht zur Wiederwahl antreten, werden gerne als "Lame Duck" bezeichnet. Sie sind machtlos und handlungsunfähig. Beim HSV ist Lasogga die "Lame Duck".

Ex-Club Hertha BSC kommt

Das wird sehr wahrscheinlich auch am Sonntag (17.30 Uhr / im NDR Livecenter) so sein, wenn Lasoggas Ex-Club Hertha BSC ins Volksparkstadion kommt. Der Verein, dem der HSV 2014 stattliche 8,5 Millionen Euro für den Angreifer zahlte. Die Situation ist bitter für den 25-Jährigen, weil keiner so richtig etwas dafür kann. Dem Mittelstürmer a.D. wird von allen Seiten ein tadelloses Verhalten in dieser für ihn schwierigen Phase bescheinigt. "Pierre trainiert gut, ist total integriert. Er verhält sich vorbildlich. Seine Chance wird kommen", sagte Sportchef Jens Todt am Donnerstag.

"Er ist gut in der Kabine"

Zuvor hatte es Gisdol etwas unglücklich formuliert: "Er ist in guter Kommunikation mit seinen Mitspielern, er ist gut in der Kabine, es funktioniert alles." Nur gut in der Kabine? Auf dem Platz hat er für den Abschlussspieler Lasogga zurzeit jedenfalls keine Verwendung. Er setzt in einer schwachen Saison, in der die Hamburger lange ohne Halt agierten, zu Recht auf spielende, ballsichere Stürmer wie Michael Gregoritsch oder Bobby Wood. Jüngst gegen Freiburg funktionierte Gisdol sogar lieber Aaron Hunt zum Stoßstürmer um als Lasogga für den kurzfristig verletzt ausfallenden Wood aufzustellen.

Auf der anderen Seite hat Lasogga auch keine Argumente für einen Stammplatz geliefert. Die Bilanz des gebürtigen Gladbeckers in dieser Bundesligasaison ist wenig überzeugend: 13 Einsätze, achtmal ein-, dreimal ausgewechselt, nur einmal durchgespielt, beim erbarmungswürdigen 0:3 zu Hause gegen Frankfurt, kein Tor, keine Vorlage.

Kein Mucks aus dem Lasogga-Lager

Andere Kicker hätten trotz dieser Statistik schon längst öffentlich Alarm geschlagen. Erinnert sei nur an das Alen-Halilovic-Theater. Aus dem Lasogga-Lager kommt hingegen nichts. Das ist in der heutigen Zeit bereits bemerkenswert. Schließlich verliert ein Profi mit jeder weiteren Minute auf der Bank oder Tribüne an Marktwert. Bei einem momentan wahrscheinlichen Abgang aus Hamburg im Sommer einen ähnlich gut dotierten Vertrag zu bekommen (Er soll beim HSV rund 3,4 Millionen Euro pro Jahr verdienen), wird so für Lasogga immer schwerer. Und ob der Stürmer mit 25 Jahren schon bereit ist, ein (abenteuerlich entlohntes) Engagement in China anzutreten, darf bezweifelt werden.

Er möchte seinen Namen aus 50.000 Kehlen hören

Im Winter, als zwangsläufig Wechsel-Gerüchte um den Angreifer aufkamen, bekannte sich der Ex-Berliner klar zum HSV. Er wolle sich in Hamburg durchbeißen, sagt Lasogga. Er möchte wieder seinen Namen aus 50.000 Kehlen hören. Wie im Nordderby gegen Werder Bremen, als Lasogga den Volkspark das letzte Mal zum Beben brachte - mit beiden Toren zum 2:1-Sieg. Das war am 22. April 2016, vor fast einem Jahr.

