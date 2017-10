Stand: 26.10.2017 14:52 Uhr

HSV: Sieglos zu den sieglosen Berlinern

"Es gibt nichts Schlimmeres im Sport, als nicht zu gewinnen." HSV-Trainer Markus Gisdol ist vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei der Hertha in Berlin etwas grundsätzlicher geworden. Böse Zungen könnten behaupten, dass er sich mit dem Verlieren ja auch gut auskenne. Sieben Ligaspiele in Folge sind die Hamburger nun schon ohne "Dreier" geblieben (sechs Niederlagen, ein Remis). Kleiner Trost: Die "Alte Dame" aus der Hauptstadt kann es zurzeit auch nicht besser. Bei ihr sind es mit der Europa League und dem DFB-Pokal auch sieben Partien in Serie ohne Sieg.

Gisdol glaubt an Wood

"Aktuell haben sie nicht die beste Phase. Wir wollen ihre Verunsicherung ausnutzen", sagte Gisdol, der sich die Pokalpleite der Berliner gegen Köln (1:3) am Mittwoch angesehen hat und daraus seine Schlüsse ziehen will. Fakt ist, dass der Hertha zuletzt die Dreifach-Belastung anzumerken war. Sorgen, die die bereits in der ersten Pokalrunde gescheiterten Hanseaten nicht haben.

Bei der Gisdol-Elf mangelt es vor allem im Abschluss. Lediglich zwei Tore in sieben Spielen sorgten dafür, dass der HSV auf den Relegationsplatz abgestürzt ist. Gisdol ist allerdings zuversichtlich, dass Stürmer Bobby Wood schon bald seine frühere Treffsicherheit zurückgewinnen wird: "Bobby arbeitet unglaublich hart. Lässt sich nach dem Training oft Spielszenen zeigen, um zu analysieren und zu verbessern."

Arp jetzt öfter bei den Profis

Ansonsten hätte der Coach mit dem von der U17-WM zurückgekehrten Jann-Fiete Arp in Berlin noch ganz frisches, treffsicheres Stürmerblut auf der Bank. Ab jetzt wohl auch regelmäßig. "Wir haben alles getan, damit wir die Schulzeiten besser koordinieren können. Er wird zukünftig öfter bei uns trainieren", sagte Gisdol über den 17-Jährigen.

Noch tüftelt der Trainer an der Abwehrformation für das Spiel im Berliner Olympiastadion. "Wir wissen noch nicht, ob wir mit einer Dreier- oder Viererkette spielen werden", sagte er. Zudem muss der Coach einige Defensivkräfte ersetzen. Gideon Jung ist nach seiner Roten Karte gegen die Bayern gesperrt, Vasilije Janjicic nach einer Virusinfektion noch nicht wieder fit. Zu allem Überfluss hat sich Bjarne Thoelke nach einem gerade überstandenen Innenbandriss im Knie das Syndesmoseband im rechten Fuß teilweise gerissen und wird seinem Verein in diesem Jahr gar nicht mehr zur Verfügung stehen. "Für Bjarne ist das unglaublich bitter. Die Hinrunde ist für ihn gelaufen. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen", sagte Gisdol.

