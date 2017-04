Stand: 21.04.2017 12:05 Uhr

HSV: Wood zurück - Aber bleibt er auch? von Matthias Heidrich, NDR.de

Der Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss bei der Lizenz für die kommende Spielzeit nachbessern. Zu vielen Ausgaben stehen zu wenig Einnahmen gegenüber. Club-Boss Heribert Bruchhagen möchte das Problem lösen, ohne sportliche Qualität zu verlieren. Sprich: Keine Leistungsträger verkaufen. Klingt gut, dürfte im Fall von Bobby Wood aber schwierig werden. Der zuletzt angeschlagene Angreifer, der den Hanseaten am Sonnabend gegen Darmstadt (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wieder zur Verfügung steht, ist in kürzester Zeit unverzichtbar für den HSV und gleichzeitig interessant für andere Clubs geworden.

Dortmund ist an dem US-Amerikaner dran

Videos 00:20 min Gisdol: "Wood sehr hilfreich für unser Spiel" 20.04.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Bobby Wood? "Gut gegen und mit dem Ball", sagt HSV-Trainer Markus Gisdol. Der US-Amerikaner ist wichtig für das Spiel des Bundesligisten. Video (00:20 min)

Der US-Amerikaner (fünf Saisontreffer) ist technisch stark und weiß, wo das Tor steht. Trainer Markus Gisdol lobt ihn in den höchsten Tönen. Zudem hat Wood mit seinen 24 Jahren noch Luft nach oben. In einem besseren Team könnte er noch mehr glänzen und natürlich auch mehr verdienen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Borussia Dortmund seine Fühler nach dem HSV-Angreifer ausgestreckt. Der hat in Hamburg zwar noch einen Vertrag bis 2020. Doch darin enthalten soll laut "Sport Bild" eine Ausstiegsklausel sein, die es dem US-Boy ermöglichen würde, den HSV im Sommer für rund zwölf Millionen Euro zu verlassen. Ein vergleichsweise niedriger Preis für einen Mann von Woods Format in einem durch reiche englische und chinesische Clubs überhitzten Transfermarkt.

Ausstiegsklausel abkaufen

Den HSV-Verantwortlichen ist das auch bewusst. Sie versuchen offenbar, dem begehrten Stürmer diese Klausel abzukaufen - in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu erhöhten Bezügen. Wood soll beim Bundesliga-Dino rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. In England oder auch beim Champions-League-Anwärter aus Dortmund ist für den 24-Jährigen locker ein Vielfaches drin. Gehälter in dieser Größenordnung sollen beim chronisch klammen HSV eigentlich nicht mehr gezahlt werden. Es ist aber sicherlich nicht ausgeschlossen, dass der Rautenclub mit Hilfe von Mäzen Klaus-Michael Kühne für Wood wieder einmal tiefer in die Tasche greift, als es für die Vereins-Finanzen vielleicht gut wäre. Laut Aufsichtsratmitsglied Karl Gernadt steht Kühne mit weiteren Millionen parat.

HSV wieder mit "The Greek Freak"

Würden die Hamburger absteigen, hätten sich diese Gedankenspiele wohl ohnehin erledigt. Dann dürften neben Wood noch einige andere Akteure das Weite suchen (müssen). Um dies zu verhindern, wäre ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten Darmstadt elementar. Gisdol warnte sein Team allerdings: "Es wird eben nicht dieses ganz einfache Spiel, da bin ich mir ganz sicher. Genau darin liegt ja die Gefahr, dass du vielleicht diesen einen Prozent zu wenig tust." Gut für den HSV: Auch "Aggressive-Leader" Kyriakos Papadopoulos steht wieder zur Verfügung. Oder wie Wood den Innenverteidiger jüngst bei Instagram nannte: "The Greek Freak".

