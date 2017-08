Stand: 25.08.2017 17:00 Uhr

HSV: DFL ermittelt wegen Kühne-Äußerung

Dem Hamburger SV droht Ärger wegen eines möglichen Verstoßes gegen die 50+1-Regel im deutschen Profifußball. Wie der HSV auf SID-Anfrage bestätigte, wurde der Bundesligist zu einer Stellungnahme durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) aufgefordert. Hintergrund ist eine Aussage von Investor Klaus-Michael Kühne über seinen Einfluss auf die Vertragsverlängerung mit Angreifer Bobby Wood sowie am Transfer von Nationalspieler André Hahn von Borussia Mönchengladbach. Dem Pay-TV-Sender "Sky" hatte der Milliardär unlängst gesagt: "Ich habe dem Verein zwar dafür kein Geld gegeben, aber ich habe ihm zu der Verlängerung geraten und gesagt, dass ich André Hahn nur finanziere, wenn ihr Wood haltet." Welche möglichen Konsequenzen dem HSV aufgrund der Ermittlungen drohen, ist vorerst nicht abzusehen. Die DFL wollte auf Anfrage den Fall nicht kommentieren.

Strittige Rolle von Berater Struth

Dem Bundesliga-Dino wird vorgehalten, dass Kühne, der nach eigenen Angaben bisher insgesamt 50 bis 60 Millionen Euro in den HSV investiert hat, offensichtlich doch größeren Einfluss auf die Clubgeschicke hat als erlaubt ist. HSV-Vorstandsboss Heribert Bruchhagen betont indes immer wieder, dass sich der Logistik-Unternehmer nicht ins operative Geschäft einmische. Beide Akteure, Wood und Hahn, werden von der Agentur Sportstotal betreut. Sportstotal-Chef Volker Struth gilt als enger Vertrauter von Kühne.

50+1-Regel soll zu viel Investoren-Macht verhindern

Kommentar: Der HSV muss sich von Kühne lösen 20.08.2017 17:49 Uhr Autor/in: Lars Pegelow







3,65 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die nur in Deutschland existierende 50+1-Regel soll verhindern, dass Investoren die Macht in einem Club übernehmen. Eine Ausnahme bilden Vereine, bei denen sich ein Investor bereits mehr als 20 Jahre engagiert hat, wie zum Beispiel bei Hannover 96. Mit der 50+1-Regel ist vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und DFL fixiert worden, dass nur Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb der Lizenzligen teilnehmen können, an denen der jeweilige Verein die Mehrheit der Stimmanteile hält. Die Entscheidungshoheit der Vereine soll damit gewährleistet werden.

Weitere Informationen mit Audio Kühne teilt aus und überdenkt HSV-Unterstützung HSV-Investor Klaus-Michael Kühne hat im "Spiegel" zum Rundumschlag ausgeholt und sein finanzielles Engagement in Frage gestellt. Stürmer Lasogga nannte er den "Flop des Jahrhunderts". mehr mit Video Plötzlich positiv - Die HSV-Chance in Köln Das HSV-Umfeld ist gewohnt aufgeregt, da ging der Auftaktsieg gegen Augsburg fast ein wenig unter. Heute in Köln bietet sich den Hanseaten eine lange nicht da gewesene Möglichkeit. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.08.2017 | 22:50 Uhr