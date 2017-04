Stand: 03.04.2017 11:24 Uhr

HSV: Nächster "besonderer Moment" in Dortmund?

Jens Todt spricht von einem "besonderen Moment". Der Sportchef des Hamburger SV hofft, dass der späte Sieg gegen Köln (2:1) der entscheidende auf dem Weg zum Bundesliga-Klassenerhalt werden könnte: "Das Spiel lief ja eigentlich gar nicht so gut für uns. Aber trotzdem hat nie einer aufgegeben. Und wenn es dann funktioniert, können das besondere Momente sein, die dann hinterher als typisch für die Saison stehen." Bei Borussia Dortmund (Dienstag/20.30 Uhr) und gegen die TSG Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr/beide Partien im Livecenter) warten auf den HSV zwar bis zum Ende der englischen Woche zwei ungleich härtere Aufgaben. Doch gegen den BVB haben die Hamburger zuletzt einige Male ebenfalls für Besonderes gesorgt, die Westfalen sind so etwas wie ihr Lieblingsgegner unter den Top-Teams der Liga: In den jüngsten neun direkten Vergleichen siegte Hamburg gleich fünfmal und spielte einmal remis.

Todt: "Rückhalt in der Stadt ist immens" Hamburg Journal - 02.04.2017 19:30 Uhr Autor/in: Thorsten Vorbau HSV-Sportchef Jens Todt über den späten Sieg gegen Köln, Matchwinner Lewis Holtby, den Schulterschluss mit den Fans und die kommenden Aufgaben.







"Zeit für Party ist nicht"

Die Vorzeichen sind auch diesmal gut. Die HSV-Brust könnte nach den "big points" gegen Köln kaum breiter sein. "Das war unglaublich, genau dafür ist man Fußball-Profi geworden", erzählte Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier, wenn er an den Siegtreffer denke, "bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Das war einfach megageil." Nach seinem Tor, beschrieb Schütze Lewis Holtby, "hab ich keinen Kopf mehr und dann schaltet mein Gehirn aus". Trainer Markus Gisdol warnte jedoch schnell: "Zeit für Party ist nicht. Wir können uns freuen, aber wir müssen auch gleich wieder gut regenerieren." Dafür haben die Spieler mehr Zeit als normal, die Hamburger reisen erst am Spieltag nach Dortmund. "Wenn man erst abends spielt, können die Tage sehr lang werden. Die Spannung kann so ein bisschen runtergehen", erklärte Todt das besondere Vorgehen. "Wir haben damit schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht."

Müller fällt lange aus - Jung ist fraglich

Die bittere Nachricht über die schwere Verletzung von Nicolai Müller sorgte allerdings schon am Sonntag wieder für getrübte Stimmung. Der Innenbandriss im Knie seines Topscorers tue dem HSV "richtig weh" sagte Todt. Gisdol hat allerdings großes Vertrauen in seine Mannschaft: "Ich erwarte, dass der Nächste reinspringt, um die Lücke zu schließen." Sechs Wochen muss der 29-Jährige aussetzen, das bedeutet wohl das Saison-Aus. Luca Waldschmidt, Bakery Jatta und den gerade von einer Verletzung genesenen Aaron Hunt hat der Coach als mögliche Alternativen genannt. So schlimm wie bei Müller ist es bei Gideon Jung nicht, doch der Defensivspieler, der gegen Köln ebenfalls vorzeitig das Feld verlassen hat, plagt sich mit muskulären Problemen herum. Seine Einsatzchancen bezifferte Gisdol, der ansonsten jedoch keine Personalprobleme hat, auf "50:50".

"Rückrunden-Europapokal-Anwärter" unter sich

Unabhängig von den Personalien geht Todt den zweiten Teil der englischen Woche optimistisch an: "Dortmund und Hoffenheim sind zwei Mannschaften, die im oberen Tabellenviertel sind. Sehr erfolgreich, sehr spielstark, sehr schnelle Spieler. Das wird schwer. Die Punkte kann man nicht einplanen. Aber wir rechnen uns überall etwas aus." Der Sportchef mahnte allerdings an, dass das Team "sicherlich einen sehr guten Tag braucht, um da was zu holen". Aber davon gab es 2017 schon einige. Die Rückrundentabelle weist den HSV als Vierten aus - punktgleich mit den Champions-League-Anwärtern Dortmund und Hoffenheim. Alle haben schon 17 Punkte geholt, mehr haben nur die Bayern (23) verbucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 04.04.2017 | 19:00 Uhr