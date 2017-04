Stand: 27.04.2017 13:39 Uhr

HSV mit Torwart Nummer drei ins "Abstiegsendspiel"

Es hatte sich bereits abgezeichnet, jetzt ist es sicher: Der Hamburger SV muss im wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) beim FC Augsburg mit seinem dritten Torwart antreten. René Adler laboriert immer noch an seinem Rippenbruch und auch die Nummer zwei steht nicht zur Verfügung. "Christian Mathenia wird leider ausfallen", sagte Trainer Markus Gisdol am Donnerstag. Mathenia hatte sich bei der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 eine schwere Knieprellung zugezogen. Damit liegt die Verantwortung zischen den HSV-Pfosten im Duell Tabellen-16. gegen -15. auf den Schultern von Tom Mickel. "Ich bin bereit", sagte der 28-Jährige, der ansonsten das Tor des Regionalligateams hütet.

Augsburg - HSV: Der Teamvergleich



















































Gisdol: "Tom Mickel hat unsere hundertprozentige Unterstützung"

"Es macht keinen Sinn. Es ist utopisch, dass er spielen kann", sagte Gisdol über Mathenia. Der Coach wird trotzdem nicht unruhig. Er vertraut Mickel. "Er ist bereit, bringt gute Leistungen und gibt quasi sein Comeback gegen Augsburg. Er hat unsere hundertprozentige Unterstützung", sagte Gisdol. Der dritte Keeper kennt sich aus mit unverhofften Einsätzen in Augsburg. In der HSV-Vita des Torwarts aus Hoyerswerda steht bislang ein Bundesligaspiel. Das absolvierte Mickel ausgerechnet in Augsburg, am letzten Spieltag der vergangenen Saison. 3:1 gewann der HSV damals. Mit einem guten Mickel im Tor, der zu diesem Zeitpunkt sogar nur die Nummer vier bei den Hamburgern war. Da sich Jaroslav Drobny weigerte zu spielen, Adler und Andreas Hirzel verletzt waren, schlug Mickels Stunde.

Auch Kostic fehlt in Augsburg

Die Voraussetzungen waren vor knapp zwölf Monaten allerdings komplett andere. Im vergangenen Mai hatte der Bundesliga-Dino den Klassenerhalt vor dem letzten Spiel schon sicher, wurde letztlich Zehnter. Vergleichsweise entspannte Zeiten also, da es aktuell wieder mal ums nackte Überleben geht. Augsburg liegt lediglich einen Punkt hinter dem HSV, der zudem ohne Filip Kostic auskommen muss. Der Serbe sah gegen Darmstadt seine fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt. Somit fehlt dan Hanseaten beim Tabellen-16. die komplette Flügelzange, da Nikolai Müller weiterhin verletzt ausfällt. Viele personelle Baustellen also in der entscheidenden Saisonphase beim HSV.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 23.04.2017 | 22:50 Uhr