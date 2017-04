Stand: 30.04.2017 18:21 Uhr

Hilflos in Augsburg: HSV geht 0:4 unter von Matthias Heidrich, NDR.de

Nach der Blamage zu Hause gegen Darmstadt hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hamburger SV auswärts die nächste besorgniserregende Pleite hinnehmen müssen. In Augsburg verloren die hilflosen Hanseaten am Sonntag vollkommen verdient mit 0:4 (0:2) und rutschten in der Tabelle auf den Relegationsrang 16 ab. Bezeichnend: Bester Mann bei den Hanseaten war Torwart Nummer drei, Tom Mickel, der nach den verletzungsbedingten Ausfällen von René Adler und Christian Mathenia sein zweites Bundesligaspiel bestreiten durfte. "Es war relativ einfach für Augsburg gegen uns. Ich glaube aber, dass jeder wollte", sagte Mickel dem NDR. Höchste Zeit für den HSV, die Nerven in den Griff zu bekommen. Denn am kommenden Sonntag (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) steht mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 der nächste Abstiegskrimi an.

Mickel, sonst nichts beim HSV

Wenig Ballbesitz, eine schwache Zweikampfquote und kaum angekommene Pässe: Der HSV erwischte in Augsburg einen katastrophalen Start. Die Hamburger taumelten gegen aggressive und stürmische Augsburger von einer Verlegenheit in die nächste. Regionalliga-Keeper Mickel stand ein ums andere Mal im Brennpunkt des Geschehens und machte seine Sache sehr gut. Zunächst parierte der 28-Jährige einen Schuss von Dominik Kohr (7.). Zuvor hatte HSV-Kapitän Gotoku Sakai den Ball leichtfertig vertändelt. Dann glänzte Mickel, als er eine Doppelchance von Halil Altintop und Jonathan Schmid zunichtemachte (22.). In der 28. Minute war die Nummer drei der Hanseaten allerdings machtlos: Altintop traf per Flachschuss zum verdienten 1:0 für die Gastgeber. Wenig später kratzte Mickel mit einem starken Reflex einen von Michael Gregoritsch unglücklich abgefälschten Freistoß von der Linie (34.). So tapfer sich der HSV-Keeper schlug, so schwach präsentierten sich seine Vorderleute. Augsburg nutzte die Hamburger Hilflosigkeit aus, Altintop erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 2:0 (41.). Und der HSV? Da kam nichts, außer Frust. Michael Gregoritsch trat Kohr kurz vor der Pause übel um und hatte Glück, dass er dafür nur die Gelbe Karte sah (45.).

Gisdols Umstellungen ohne Wirkung

31.Spieltag, 30.04.2017 15:30 Uhr

FC Augsburg

FC Augsburg 4:0



Hamburger SV Tore: 1:0 Hal. Altintop (28.) 2:0 Hal. Altintop (42.) 3:0 Max (76.) 4:0 Bobadilla (85.)

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Stafylidis - Kohr, Baier (88. Callsen-Bracker) - Schmid, Hal. Altintop (80. Bobadilla), Max (86. Ji) - Finnbogason

Hamburger SV: Mickel - Diekmeier, K. Papadopoulos, Mavraj, Ostrzolek (63. Jatta) - Sakai, Walace (46. G. Jung) - Hunt, L. Holtby, Gregoritsch (46. Lasogga) - Wood

Zuschauer: 30660



Weitere Daten zum Spiel

Was Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) versäumte, holte HSV-Coach Markus Gisdol zur zweiten Hälfte nach. Er nahm Gregoritsch vom Feld und brachte Pierre-Michel Lasogga. Auch der indisponierte Walace blieb draußen, dafür durfte Gideon Jung sein Glück versuchen. Die Umstellungen änderten wenig. Der FC Augsburg, mit einer seiner besten Saisonleistungen, war dem dritten Treffer näher als der HSV einem Anschlusstor. Mickel entschärfte einen unangenehm aufsetzenden Freistoß von Kostantinos Stafylidis mit einem Reflex (52.). Vier Minuten später jagte Augsburgs Daniel Baier den Ball aus 25 Metern an den Pfosten. Nach einer guten Stunde brachte Gisdol auch noch Bakery Jatta, um das Hamburger Offensivspiel endlich zu beleben. Aber auch dieser Versuch verpuffte. Zudem ging die Ordnung nun komplett flöten, was die Augsburger in Person von Philipp Max ausnutzten und auf 3:0 erhöhten (76.). Der HSV kam in der 84. Minute zu seiner ersten zwingenden Torchance durch Lasogga. Auf der anderen Seite machte Raul Bobadilla die HSV-Demontage perfekt. Er traf nach einem Konter zum 4:0 für die Gastgeber (85.).

Es war der 59. Gegentreffer für die Hanseaten in dieser Saison. Damit stellen die Norddeutschen - nun noch vor dem Tabellenletzten Darmstadt - die schlechteste Defensive der Liga. Die Tordifferenz von mittlerweile minus 29 könnte sich für den HSV im Abstiegskampf noch zu einer schweren Bürde entwickeln.

