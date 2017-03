Stand: 07.03.2017 12:28 Uhr

HSV und die unverhoffte Hunt-Hilfe von Matthias Heidrich, NDR.de

"Ein Aaron Hunt in dieser Verfassung ist natürlich Gold wert." Dieser Satz ist in immerhin schon 13 Jahre andauernden Profi-Karriere Hunts schon des Öfteren gefallen. Das ist gut und schlecht zugleich. Gut, weil es zeigt, dass der Fußball-Profi aus Goslar im Vollbesitz seiner Kräfte zu Außergewöhnlichem fähig ist. Schlecht, weil zwischen den Zeilen steht, dass sich Hunt zu selten in dieser Verfassung befindet - nicht zuletzt wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Das neuerliche Lob kam von HSV-Sportchef Jens Todt, der den 30-jährigen Offensivspieler nach dessen starker Vorstellung mit Torvorbereitung beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC hervorhob.

Winter-Wechsel platzte

Dass diese Sätze über Hunt in Hamburg überhaupt noch einmal fallen würden, war vor ein paar Wochen noch sehr unwahrscheinlich. Im Winter war der Spielgestalter schon fast weg. Der HSV hätte dem bei Coach Markus Gisdol zunächst wenig gefragten, oft angeschlagenen und teuren Hunt keine Steine in den Weg gelegt. Doch ein möglicher Wechsel in die Türkei zu Trabzonspor platzte.

Gisdol: "Aaron hat ein Lob verdient"

Danach setzten sich Trainer und Spieler nochmal zusammen. "Wir haben einen Strich unter die Vergangenheit gesetzt und beschlossen, gemeinsam vorwärtszukommen", so Gisdol. Und aus seiner Sicht hat dieser Neubeginn auch geklappt: "Ich finde, dass Aaron es seitdem klasse macht und unsere Vorgaben sowohl im Training als auch im Spiel umsetzt. Das Beispiel zeigt, welche Überraschungen manchmal möglich sind. Aaron hat ein Lob verdient." Die Leistungen des Routiniers, der seit dem Pokal-Achtelfinale gegen Köln Anfang Februar wieder zum Stammpersonal gehört, sprechen für sich. "Er hat niemals etwas Negatives ausgestrahlt", lobte Todt Hunts Verhalten in der schwierigen Phase zuvor.

Regisseur alter Schule vs. Lauf- und Pressing-Maschine

Die Frage ist: Kann sich der HSV im Abstiegskampf einen Regisseur alter Schule wie Hunt leisten, der das moderne, laufintensive Offensiv-Pressing eher frei interpretiert, dafür aber mit seiner Übersicht und Pässen den Unterschied ausmachen kann? Oder ist - auf Kosten der Spielkultur - eine Lauf- und Pressing-Maschine wie Lewis Holtby wichtiger? Zuletzt gegen Gladbach im Pokal und in der Liga gegen Berlin beantwortete Gisdol beide Fragen mit "Ja" und schickte den variablen Hunt über links und Holtby in der Zentrale aufs Feld. Dafür saß 14-Millionen-Einkauf Filip Kostic auf der Bank. Hamburger Luxus-Probleme, die vor wenigen Wochen ebenso weit weg waren wie ein Comeback von Hunt.

