Stand: 28.09.2017 16:44 Uhr

HSV - Werder: Krisentreffen der Jubilare

Es ist genau ein Jahr her, da kreuzten sich die Wege von Markus Gisdol und Alexander Nouri - und zwar in diversen Schlagzeilen: "Nouri muss wohl Platz für Gisdol machen", "Nouri siegt, doch Werder lockt Gisdol" oder "Nouri profitiert von Gisdol-Absage" lauteten damals die Überschriften. Werder hatte gerade Viktor Skripnik beurlaubt, Nouri als Interimstrainer übernommen und Gisdol wurde an der Weser als neuer Chefcoach gehandelt. Der Ausgang ist bekannt: Gisdol heuerte beim Hamburger SV an (26. September) und Nouri wurde bei Werder schließlich befördert (2. Oktober). Am Sonnabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) kreuzen sich die Wege der "Ein-Jahres-Jubilare" erneut - beim 107. Bundesliga-Nordderby im Volksparkstadion.

HSV - Werder: Wie endet das Nordderby? 28.09.2017 15:35 Uhr Zum 107. Mal treffen der HSV und Werder am Sonnabend in der Bundesliga aufeinander. Wie endet das Nordderby? Die NDR Reporter Martin Seidemann und Moritz Cassalette mit einer Einschätzung.







Gisdol: "Leidensweg verbindet beide Clubs"

Das Nord-Duell ist wie so oft in den vergangenen Jahren ein "Not-Duell" - es geht mal wieder um wichtige Punkte im Tabellenkeller. "Dieser Leidensweg verbindet beide Clubs momentan", sagte Gisdol, der sich mit dem HSV nach vier Zu-Null-Niederlagen im freien Fall befindet und nach gutem Start auf Rang 15 abgerutscht ist: "Der HSV wird alles daran legen, nach dem Spiel neun Punkte auf dem Konto zu haben." Hoffnung auf mehr Durchsetzungskraft im maroden Angriff macht die mögliche Rückkehr des Ex-Bremers Aaron Hunt, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat und auf einen Einsatz gegen seinen langjährigen Club brennen dürfte. Für das defensive Mittelfeld ist der Schwede Albin Ekdal nach seinen Rückenproblemen eine Alternative.

Nouri: "Bereit, Fight anzunehmen"

Auch bei Werder könnte ein wichtiger Spieler wieder auf dem Platz stehen: Kapitän Zlatko Junuzovic hat nach langer Pause (Achillessehnenbeschwerden) am Dienstag erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. "Er hat die Einheiten absolvieren können und wird auf jeden Fall eine Option sein", sagte Nouri. Der 38-Jährige erwartet eine "intensive Partie", Werder hat die Punkte genauso nötig wie der HSV, die sieglosen Bremer sind Tabellen-Vorletzter. "Wir sind bereit, den Fight anzunehmen, und wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Jeder weiß um den Stellenwert. Man spürt die Vorfreude und das Kribbeln", so Nouri, der vor dem Derby Rückendeckung von Sportdirektor Frank Baumann bekam: "Intern gibt es keine Diskussion über den Trainer. Das ist kein Thema für uns." Die Spannung steigt, auch bei den Fans: Für das Abschlusstraining am Freitag haben sich die Ultras angekündigt. "Wir freuen uns auf unsere Fans. So lange alles positiv und friedlich ist, ist alles in Ordnung", sagte Nouri.

HSV - Werder: Der Teamvergleich zum Nordderby



















































