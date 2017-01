Stand: 27.01.2017 09:24 Uhr

HSV: "Ingolstadt schlimmer als Wolfsburg"

HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen hatte die ersten beiden Bundesligapartien des Hamburger SV im Jahr 2017 als "Königsspiele" mit wegweisendem Charakter bezeichnet. Das erste Spiel ging 0:1 beim VfL Wolfsburg verloren, entsprechend zählt am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt für den Bundesliga-Dino nur ein Sieg. "Das wird noch schlimmer als Wolfsburg. Wir kämpfen beide ums Überleben in der Bundesliga. Entweder die überleben - oder wir", meinte Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos, der vor einer Woche an der Seite des ebenfalls erst im Winter verpflichteten Mergim Mavraj ein starkes Debüt für die Hamburger gab.

So könnte der Hamburger SV spielen





















Einsatz von Müller fraglich

"Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, die Bedeutung müssen wir nicht kleinreden. Die direkten Duelle sind im Abstiegskampf die entscheidenden", betonte HSV-Keeper Christian Mathenia. Der 24-Jährige erhält erneut den Vorzug vor René Adler, für den das Spiel laut Trainer Markus Gisdol nach gerade überstandenen Leistenproblemen "noch zu früh" kommt. Bangen müssen die Hamburger noch um Nicolai Müller. Der Top-Scorer der Norddeutschen (vier Tore, drei Assists) laboriert an den Folgen eines Blutergusses im Beckenbereich. "Nicolai hat ganz schön zu kämpfen. Sein Einsatz ist mehr als fraglich", erklärte Gisdol. Besser steht es um Kapitän Gotoku Sakai, der seine in Wolfsburg erlittene Steißbeinprellung auskuriert hat. Gleiches gilt für Gideon Jung (Bänderdehnung).

Gisdol: "Ingolstadt sehr hohe Hürde"

"Die Jungs brennen auf das Spiel", sagte Gisdol und bezeichnete Ingolstadt als "sehr hohe Hürde, die wir nehmen wollen". Nur ein sportlicher Erfolg würde die angespannte Lage beim HSV wieder beruhigen. Denn mit dem erneuten Millionen-Defizit in der Club-Kasse, der Klage von Emir Spahic sowie unzufriedenen Profis wie Pierre-Michel Lasogga oder Aaron Hunt gibt es genügend "Nebenkriegsschauplätze", die die Hanseaten auf Trab halten. Und der weitere Spielplan stimmt nicht unbedingt optimistisch: Nach Ingolstadt heißen die HSV-Gegner Leverkusen (H), Leipzig (A), Freiburg (H) und Bayern München (A).

