Stand: 01.01.2017 14:47 Uhr

Todt wird neuer Sportchef beim HSV

Der Hamburger SV hat seinen neuen Sportchef gefunden. Jens Todt, seit geraumer Zeit Wunschkandidat bei den Hanseaten, hat von seinem Ex-Arbeitgeber Karlsruher SC die Freigabe erhalten. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther bestätigte entsprechende Medienberichte: "Wir haben da eine gute Regelung mit dem HSV gefunden, mit der glaube ich alle leben können und alle Beteiligten und der KSC zufrieden sein können. Die Verträge werden am Montag unterschrieben." Die "Hamburger Morgenpost" berichtet, dass der Zweitligist die Einnahmen aus einem Freundschaftsspiel im Sommer erhalten solle und dass möglicherweise ein HSV-Profi als Leihgabe nach Karlsruhe wechsele. Laut den "Badischen Neuesten Nachrichten" hingegen zahlt der HSV für den im November beim KSC beurlaubten Todt eine Ablösesumme in Höhe von 400.000 Euro. Von Seiten der Hamburger gab es bislang keine offizielle Bestätigung des Deals.

Todt fliegt schon mit nach Dubai

In Hamburg hatte zuletzt der ausgeschiedene Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer als Sportdirektor fungiert, nachdem Peter Knäbel im Sommer entlassen worden war und die Suche nach einem Nachfolger lange erfolglos blieb. Für Todt wird es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der ehemalige Bundesliga-Profi beim SC Freiburg, bei Werder Bremen und beim VfB Stutttgart, war bereits vom 1. Juni 2008 bis zum 25. Juni 2009 als Leiter der HSV-Nachwuchsabteilung tätig. Wegen Unstimmigkeiten mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann nahm er allerdings seinen Hut. Wann Todt in Hamburg offiziell vorgestellt wird, ist noch offen. Am Donnerstag, seinem 47. Geburtstag, soll er mit dem HSV-Tross ins Trainingslager nach Dubai fliegen.

Auf den gebürtigen Hamelner, der nach seiner aktiven Karriere als Nachwuchsleiter beim VfL Wolfsburg sowie als Sportchef in Bochum und seit 2013 in Karlsruhe gearbeitet hatte, wartet eine Menge Arbeit: Bis zum 31. Januar, dem Ende des Winter-Transferfensters, muss Todt weitere Verstärkungen für den HSV an Land gezogen haben. Vor allem in der Defensive haben die Hanseaten Handlungsbedarf.

Hoedt zum HSV? Heiße Transfergerüchte!











































Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.01.2017 | 14:30 Uhr