Stand: 01.01.2018 15:03 Uhr

HSV-Neustart ohne Walace - Brasilianer will weg

Der Neujahrstag sollte ein Tag des Aufbruchs beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ein. Doch neue Probleme ließen nicht lange auf sich warten. Als sich die Mannschaft am Nachmittag am Hamburger Flughafen traf, um den Flieger ins spanische Jerez de la Frontera zu nehmen, fehlte Mittelfeldmann Walace. "Er hat seinen Urlaub eigenmächtig verlängert", teilte HSV-Sportchef Jens Todt mit. "Walace hat uns im Vorfeld über seine Entscheidung wegen eines privaten Problems kontaktiert. Wir haben dies nicht aktzeptiert und sind mit ihm und seinem Berater in Kontakt."

"Werden sein Fehlverhalten angemessen ahnden"

"Wir erwarten ihn in den nächsten Tagen in Spanien und werden sein Fehlverhalten angemessen ahnden", so Todt weiter. Ob der 22-jährige Brasilianer, der nur wenige Stunden zuvor noch ein Neujahrsfoto aus Brasilien in den sozialen Medien gepostet hatte, wirklich noch einmal zum HSV-Tross stößt, darf aber bezweifelt werden. Der brasilianische Olympiasieger von 2016, den die Hamburger vor knapp einem Jahr für gut neun Millionen Euro Ablöse von Gremio Porto Alegre verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2021 ausgestattet hatten, war bei den Hanseaten zuletzt nicht über die Rolle eines Edelreservisten hinausgekommen. Zwei brasilianische Clubs sollen an Walace interessiert sein.

Todt besteht auf Vertragserfüllung

Todt besteht auf Vertragserfüllung, doch der Brasilianer hat mit seinem unerlaubten Fernbleiben m,ehr als deutlich gemacht, dass er seine nähere Zukunft nicht im spanischen Trainingslager des Bundesliga-Dinos und seine weitere auch nicht im HSV-Trikot sieht.

