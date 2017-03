Stand: 12.03.2017 19:24 Uhr

Wood hat die Ruhe und der HSV drei Punkte von Matthias Heidrich, NDR.de

Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Der Tabellen-16. gewann am Sonntag im Volksparkstadion mit 2:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach und schloss mit nunmehr 26 Punkten zu Werder Bremen (1:1 gegen Leverkusen) und dem VfL Wolfsburg (Sieg in Leipzig) auf. "Nur" aufgrund der schlechteren Tordifferenz rangieren die "Rothosen" auf dem Relegationsrang. Mann des Spiels war aus Hamburger Sicht Bobby Wood. Der Stürmer markierte in Weltklasse-Manier den späten Siegtreffer für die Norddeutschen.

Zwei HSV-Tore, zweimal Abseits

24.Spieltag, 12.03.2017 17:30 Uhr

Hamburger SV

Hamburger SV 2:1



B. M'gladbach Tore: 0:1 Christensen (23.) 1:1 Kostic (36.) 2:1 Wood (80.)

Hamburger SV: Adler - Diekmeier, K. Papadopoulos, G. Jung, Ostrzolek - Ekdal, Sakai - Hunt (90. Lasogga), L. Holtby (70. Gregoritsch), Kostic (88. Douglas Santos) - Wood

B. M'gladbach: Sommer - Elvedi (77. Jantschke), Christensen, Vestergaard, Wendt - C. Kramer, Strobl - Jon. Hofmann (57. Johnson), Dahoud, P. Herrmann (67. Hahn) - Drmic

Zuschauer: 52501



Weitere Daten zum Spiel

Nach einer beschaulichen Anfangsphase, in der lediglich eine verpasste Einschussmöglichkeit von HSV-Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos (9.) für Aufregung gesorgt hatte, kamen die Gladbacher etwas überraschend zum 1:0. Papadopoulos bügelte einen Ballverlust von Gotoku Sakai, der für Walace in der Anfangself des HSV stand, mit einem taktischen Foul kurz hinter der Mittellinie aus. Der Freistoß von Oscar Wendt fand trotz großer Entfernung den Kopf von Andreas Christensen, der Gideon Jung entwischte und die Führung für die Gäste erzielte (23.). Der Startschuss für eine intensive Phase mit einigen kniffligen Szenen. In der 27. Minute bejubelten alle Hamburger bereits den vermeintlichen Ausgleich von Wood. Doch Schiedsrichter Deniz Aytekin und sein Assistent Eduard Beitinger, der die Fahne nicht gehoben hatte, berieten sich noch einmal und entschieden dann zu Recht auf Abseitsstellung von Passgeber Albin Ekdal. Nachdem HSV-Keeper René Adler eine Großchance von Josip Drmic entschärft hatte (29.), verpuffte der Jubel der Gastgeber erneut. Lewis Holtby hatte den Ball per Lupfer ins Gladbacher Tor bugsiert, doch auch er hatte zuvor im Abseits gestanden.

Kostic trifft per Kopf

In der 36. Minute ruhten wieder alle Hamburger Augen auf Aytekin, nachdem Filip Kostic (für den erkrankten Nicolai Müller dabei) per Kopf getroffen hatte. Doch dieses Mal hatte der Referee nichts zu beanstanden - der verdiente Ausgleich für die Hanseaten. Kurz vor der Pause musste erneut Adler alles aufbieten, um ein weiteres Tor der Gäste zu verhindern. Der ehemalige Nationaltorhüter rettete gegen Patrick Herrmann mit einem starken Reflex (44.).

Viel Stückwerk, dann kommt Wood

Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie äußerst intensiv. In einem nicht immer hochklassigen Spiel waren die druckvollen Hamburger dem Tor näher. Bei einem aussichtsreichen Konter in der 54. Minute wurde zunächst Wood abgedrängt, ehe der erneut starke Aaron Hunt Sakai mit einem Zucker-Pass noch einmal ins Spiel brachte. Aber auch der HSV-Kapitän konnte Yann Sommer im Tor der Gäste nicht überwinden. Die Hamburger versuchten viel, um das zweite Tor zu markieren. Ihnen fehlte im Angriff allerdings die letzte Präzision. Immer wieder geriet eine Flanke zu weit oder ein Pass zu ungenau. Doch zehn Minuten vor dem Ende entschädigte Wood alle HSV-Fans für die vielen Unzulänglichkeiten. Überragend, wie der US-Amerikaner nach einer Kostic-Hereingabe im Gewühl die Nerven behielt, Jannik Vestergaard ins Leere grätschen ließ und das Leder zum 2:1 in die Maschen jagte. Gladbach, am Donnerstag noch in der Europa League im Einsatz, hatte nicht mehr die Kraft für eine Antwort.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.03.2017 | 22:50 Uhr