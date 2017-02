Bruchhagens Beklemmungen vor dem Bayern-Spiel

HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen gibt sich vor dem Gastspiel in München keinen Illusionen hin. Dennoch erinnert er an den unverhofften Sieg in Leipzig - und hofft auf die Nachspielzeit...