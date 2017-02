Stand: 05.02.2017 17:29 Uhr

Bremen verliert nach zweimaliger Führung von Christian Görtzen, NDR.de

Welch ein bitterer Nachmittag für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen! Da hatte die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri beim FC Augsburg vor 26.812 Zuschauern zweimal geführt, und am Ende setzte es doch ein 2:3 (1:1). Raul Bobadilla wurde in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Matchwinner für den FCA. Wie schon so häufig in dieser Saison hatten schlimme Patzer in der Defensive ein besseres Abschneiden der Bremer verhindert. Damit kassierten die Grün-Weißen auch im dritten Spiel des Jahres 2017 eine Niederlage, zuvor hatten sie schon gegen die Spitzenteams Borussia Dortmund (1:2) und Bayern München (1:2) verloren. Werder belegt nach 19 Spieltagen nur noch aufgrund des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses den 15. Tabellenplatz vor dem HSV, der am Freitag Bayer Leverkusen mit 1:0 bezwungen hatte.

Werder-Führung währt ganze 75 Sekunden

19.Spieltag, 05.02.2017 15:30 Uhr

FC Augsburg

FC Augsburg 3:2



Werder Bremen Tore: 0:1 Gebre Selassie (26.) 1:1 Schmid (28.) 1:2 M. Kruse (66., Foulelfmeter) 2:2 Koo (79.) 3:2 Bobadilla (90.+4)

FC Augsburg: Hitz - Verhaegh, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Kohr, Koo - Schmid (63. Teigl), Hal. Altintop (53. Kacar), Ji - Bobadilla

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, L. Sané, U. Garcia - Ro. Bauer, Delaney, Junuzovic, Gebre Selassie - Bartels (66. Jóhannsson) - Gnabry (90. Fritz), M. Kruse

Zuschauer: 26812



Weitere Daten zum Spiel

Nouri musste auf Santiago Garcia (Gelbsperre), Niklas Moisander (Oberschenkelzerrung) und Claudio Pizarro (Probleme mit einem Nerv im Rücken) verzichten. Linksverteidiger Ulisses Garcia kam so zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison, zudem rotierten Theodor Gebre Selassie und Fin Bartels in die Anfangsformation hinein. Die Bremer Dreier-Defensivreihe geriet in der Anfangsphase das eine oder andere Mal in Bedrängnis - bei einem Schuss von Bobadilla, den Werder-Keeper Felix Wiedwald entschärfte (8.), oder in der 18. Minute, als nach einem Garcia-Stellungsfehler erneut Bobadilla knapp die Führung verpasste. Bremen wurde aber mutiger, und das zahlte sich schnell aus. Einen weiten Freistoß von Zlatko Junuzovic brachte Thomas Delaney per Kopfball von der Tor-Aus-Linie zurück in den Strafraum, und nach Ablage von Robert Bauer drückte Gebre Selassie zum 1:0 (26.) ein. 75 Sekunden lang durften sich die Werder-Fans freuen, dann hatte die eigene Defensive dieses Glücksgefühl durch erschreckende Nachlässigkeit wieder zunichte gemacht: Bobadilla düpierte den unentschlossenen Garcia und spielte per Absatzkick den Ball in den Lauf von Jonathan Schmid. Dieser zog zunächst Lamine Sané davon und schoss volley zum 1:1 ein.

Bobadilla raubt Bremern den Punkt

Nach der Pause passierte erst einmal herzlich wenig. Dies änderte sich in der 63. Minute schlagartig. Als Gnabry mit dem Ball am Fuß in den Strafraum des FCA eindrang, nahmen Dominik Kohr und Martin Hinteregger ihn zu robust in die Zange. Schiedsrichter Christian Dingert (Lebecksmühle) enschied auf Strafstoß. Und Bremens Max Kruse ließ sich die Chance nicht nehmen. Der Ex-Nationalspieler verlud Augsburgs Torhüter Marvin Hitz und schoss rechts unten zum 2:1 (66.) ein. Die Gastgeber wirkten angeschlagen. Doch Werder versäumte es, die Partie zu entscheiden. Der eingewechselte Aron Johannsson (72.) und Gnabry ließen sehr gute Gelegenheiten aus. Und das rächte sich: Nach einer Flanke von Paul Verhaegh setzte sich Ja-Cheol Koo gegen Delaney durch und erzielte das 2:2 (79.). Die Augsburger wollten nun mit Macht den Siegtreffer - und der fiel dann in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich noch. Bobadilla setzte sich erneut gegen den schwachen Garcia durch und schoss den Ball - aus einer Abseitsposition heraus - zum 3:2 ins Netz. Das Tor zählte. Die Bremer waren am Boden zerstört.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 05.02.2017 | 22:50 Uhr