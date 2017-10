Stand: 11.10.2017 15:45 Uhr

Braunschweig in Not - Chance für Tietz und Co?

Phillip Tietz galt bereits als aufgehender Stern am Braunschweiger Fußball-Himmel. Mit 18 Jahren feierte der Stürmer im Februar 2016 sein Zweitliga-Debüt für die Eintracht, kam anschließend zu weiteren Einsätzen in der Profi-Mannschaft des BTSV und wurde alsbald mit Bundesligisten wie Werder Bremen und dem Hamburger SV in Verbindung gebracht. Doch um Tietz - in der Löwenstadt geboren und beim deutschen Meister von 1967 ausgebildet - wurde es schnell wieder still. In der vergangenen Serie kam er lediglich auf zwei "Joker"-Einsätze im Erstliga-Unterhaus, in der aktuellen Runde musste der Angreifer bis zum neunten Spieltag auf seinen ersten Zweitliga-Minuten warten. Im Nordduell mit dem FC St. Pauli (0:2) wurde er in der Schlussphase eingewechselt (78.). Tietz hat sich über gute Leistungen in der U23 und dem Training wieder herangekämpft.

Boland nächster Eintracht-Ausfall

Und seine Aussichten sind nicht so schlecht, nun wieder eine bedeutsamerere Rolle bei den Profis einzunehmen. Denn in Christoffer Nyman und Domi Kumbela fallen zwei der drei weiteren etatmäßigen Eintracht-Mittelstürmer verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit aus. Doch nicht nur für Tietz bietet sich plötzlich die Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen. Da sich nun auch noch Routinier Mirko Boland (Innenbandriss im Knie) im Training verletzte und bis zum Jahresende ausfällt, dürfen weitere Akteure aus der zweiten Reihe auf mehr Einsatzminuten als bisher hoffen.

So könnte Eintracht Braunschweig spielen





















Schönfeld gegen Duisburg wieder eine Option

Konkret sind dies vornehmlich jener Tietz und Neuzugang Özkan Yildirim, der bis dato seinen Platz in der Mannschaft noch nicht gefunden hat. Am Freitag in der Auswärtspartie beim MSV Duisburg (18.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) könnte der 24-Jährige eine Chance im zentralen Mittelfeld bekommen. Dort hatte Louis Samson gegen St. Pauli den gesperrten Boland ersetzt, aber zu wenige Offensivakzente gesetzt. Auch Patrick Schönfeld ist nach langer Verletzungspause wieder eine Option für diese Position. Im Angriff muss es im Vergleich zum Duell mit dem Kiezclub durch den Kumbela-Ausfall ebenfalls eine Veränderung geben. Um den Platz des Deutsch-Kongolesen bewirbt sich neben Tietz noch Julius Biada. Nicht auszuschließen ist allerdings auch, dass am Ende beide in die Röhre gucken. Nämlich dann, wenn Coach Torsten Lieberknecht von einem 3-4-3-System auf eine 4-3-2-1-Formation umstellen sollte. In diesem Fall besäße wohl Suleiman Abdullahi die besten Chancen auf den Platz in vorderster Front.

