Stand: 29.01.2017 21:56 Uhr

Brasilianer Walace auf dem Weg zum HSV

Der abstiegsbedrohte Hamburger SV steht nach längerem Buhlen kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Olympiasiegers Walace. Wie der HSV am Sonntagabend bestätigte, hat sich der 21-Jährige per Flugzeug auf den Weg in die Hansestadt gemacht, wo er am Montag den Medizincheck absolvieren soll. Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bundesliga und der brasilianische Erstligist Gremio Porto Alegre, bei dem der 1,88 m große Defensivmann noch einen Vertrag bis Sommer 2018 besitzt, wollen bis dahin die letzten Details besprochen haben.

Dritter neuer Defensivmann

Gremio soll das 10-Millionen-Euro-Angebot der Hanseaten aber grundsätzlich angenommen haben - und bedankte sich am Sonntagabend schon einmal via Twitter beim 21-Jährigen: "Danke für alles, Walace!" Der Nationalspieler, an dem auch die Premier-League-Clubs Leicester City und FC Watford Interesse gezeigt haben sollen, wäre nach den Transfers von Mergim Mavraj und Kyriakos Papadopoulos der dritte neue Defensivmann an der Elbe. Das Transferfenster schließt am Dienstag.

Gisdol und Todt bitten um Geduld

Wechselbörse Zu- und Abgänge der Bundesliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der drei norddeutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, Werder Bremen und HSV zur und während der Saison 2016/2017 im Überblick. mehr

Die Hamburger hatten bereits im vergangenen Sommer einen Vorstoß bei Walace unternommen. Nun soll der Brasilianer das "Sechser"-Dilemma beim HSV lösen. Jens Todt hatte allerdings bereits zuvor die Erwartungen gedämpft: "Man muss fair sein und darf ihm nicht aufbürden, dass er hier die Situation rettet mit seinen 21 Jahren. Man muss ihm eine gewisse Zeit zugestehen. Aber er hat das Potenzial, es schnell hinzubekommen. Daran glauben wir ganz fest", so der Sportdirektor. Und auch Trainer Markus Gisdol bat um Geduld: "Egal welcher Neuzugang, er wird keine Wunderdinge vollbringen. Dass ein zentraler Sechser kommt und von heute auf morgen 100 Prozent funktioniert, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht wieder eine zu große Erwartungshaltung schüren."

"Spieler kann keine Wunderdinge vollbringen" 29.01.2017 22:50 Uhr Der HSV will Olympiasieger Walace verpflichten. Doch sowohl Trainer Markus Gisdol als auch Sportchef Jens Todt dämpfen im Erfolgsfall die Erwartungen.







4,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen