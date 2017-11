Stand: 18.11.2017 17:24 Uhr

Bann gebrochen: Schmidt siegt mit den "Wölfen" von Christian Görtzen, NDR.de

Es ist vollbracht! Trainer Martin Schmidt hat nach sieben Remis hintereinander mit dem VfL Wolfsburg den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Den "Wölfen" gelang am Sonnabend im Heimspiel gegen den SC Freiburg ein 3:1 (2:0). Dank des Erfolges vor 25.000 Zuschauern setzten sich die Niedersachsen in der Tabelle mit ihren jetzt 14 Punkten von den Breisgauern ab, die mit acht Zählern weiterhin den Relegationsrang belegen. Schmidt hat somit Recht behalten, als er im Vorfeld der Partie dem NDR Hörfunk sagte: "Ich glaube, Sie tippen besser, wenn Sie auf einen Sieg tippen." Der Schweizer, der zuvor über Wochen hinweg mit dem VfL nicht gewinnen konnte, ist nun plötzlich seit acht Partien ungeschlagen.

Perfekter Start für "Wölfe"

12.Spieltag, 18.11.2017 15:30 Uhr

VfL Wolfsburg

VfL Wolfsburg 3:1



SC Freiburg Tore: 1:0 Gerhardt (3.) 2:0 Malli (29.) 2:1 Kapustka (68.) 3:1 Malli (70.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Brooks, Knoche, Tisserand - Guilavogui, Arnold - Gerhardt, Didavi (87. Origi), Malli (90.+3 Bazoer) - Gomez

SC Freiburg: Schwolow - R. Koch, M.-O. Kempf, Günter - J. Schuster (80. Terrazzino) - P. Stenzel, Haberer, Höfler - Guédé (53. Kapustka), Petersen, Kath (77. Ravet)

Zuschauer: 23744



Weitere Daten zum Spiel

Im Vergleich zum vergangenen Heimspiel gegen Hertha BSC (3:3) nahm Schmidt eine Veränderung an seiner Anfangsformation vor: Anstelle des belgischen Nationalspielers Divock Origi begann Yannick Gerhardt. Nach nicht einmal drei Minuten stellte sich dies als eine gelungene Maßnahme heraus. Daniel Didavi passte den Ball von der linken Strafraumseite in die Mitte, wo Gerhardt mit dem Fuß an das Spielgerät herankam. Letztlich lenkte aber der Freiburger Christian Günter mit der Schuhsohle die Kugel zum 1:0 (3.) für den VfL ins eigene Tor. Das Flutlicht wurde gedimmt und flackerte, die Fans feierten - Disco-Stimmung in der VfL-Arena. Der Treffer wurde offiziell Gerhardt zugeschrieben. Die Breisgauer bemühten sich um den Ausgleich, doch sie leisteten sich einen folgenschweren Fehler. Nach Ballverlust von Janik Haberer, der ein druckvolles Zuspiel von Günter nicht hatte verarbeiten können, ging es ganz fix. Der Konter der "Wölfe" lief über die rechte Außenbahn. Didavi passte scharf in die Mitte, wo Yunus Malli den Ball aufnahm und aus zehn Metern vollkommen unbedrängt zum 2:0 (29.) einschob.

Videobeweis nach Foulspiel

Kurz vor der Pause hätte es für die Niedersachsen noch besser kommen können, doch SC-Torwart Alexander Schwolow (44.) war knapp vor dem einschussbereiten Mario Gomez am Ball. So ging es mit einem 2:0 für den VfL in die Kabinen. Die Breisgauer konnten froh sein, dass sie den Gang in voller Mannschaftsstärke antreten durften. Robin Koch hatte Malli mit dem gestreckten Fuß auf den Unterschenkel getreten (42.). Der Unparteiische Manuel Gräfe (Berlin) zeigte dem Innenverteidiger nach Rücksprache mit dem Video-Schiedsrichter nur die Gelbe Karte.

Malli mit schneller Antwort

Mit Flutlichtflackern und "Enter Sandman" von Metallica ging es in die zweite Halbzeit. Dem VfL bot sich schnell eine Doppelchance, um die Führung auszubauen. Doch Didavi und Gomez (53.) scheiterten an Schwolow. Letzterer war auch in der 56. Minute auf dem Posten, als Gomez es erneut versuchte. Es schien nur noch um die Höhe des Wolfsburger Sieges zu gehen, doch plötzlich waren die Gäste da. Julian Schuster und Pascal Stenzel (65.) sowie Haberer (66.) prüften innerhalb weniger Sekunden den VfL-Keeper Koen Casteels, der am Sonntag (22.50 Uhr) zu Gast im Sportclub ist. Wenig später zappelte der Ball im Netz der Gastgeber, Bartosz Kapustka hatte diesen per Vollspann in den oberen Torwinkel befördert - nur noch 2:1 (68.) für die "Wölfe". Die Breisgauer durften hoffen, aber nur kurz. Malli (70.) stellte mit dem 3:1 (70.) wieder den alten Abstand her. Der SC mühte sich in der Schlussphase redlich, Nils Petersen hatte noch eine gute Chance (86.). Doch letztlich feierten die Niedersachsen einen verdienten Sieg.

