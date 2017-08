Stand: 05.08.2017 19:07 Uhr

Ausschreitungen: 96-Test in Burnley abgebrochen

Einige hundert Fans von Hannover 96 haben für einen Spielabbruch beim Test zwischen dem FC Burnley und dem Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga gesorgt. Laut übereinstimmenden Medienberichten richteten sich die mitgereisten 96-Anhänger im Stadion des englischen Premier-League-Clubs mit zahlreichen Schmähgesängen gegen Präsident Martin Kind, dann rissen sie Sitzschalen aus der Verankerung und warfen sie in Richtung Burnley-Fans. Nur mit Mühe konnten die Ordner die Randalierer festsetzen.

Schmähgesänge gegen Präsident Kind

Die Polizei riet in der Halbzeitpause, die Partie beim Stand von 1:0 für Burnley abzubrechen. "Wir unterstützen das. Es ist wichtig, dass das Team spielt. Wichtiger ist aber die Sicherheit der Leute, die zu einem Fußballspiel kommen", erklärte Burnleys Trainer Sean Dyche. "Es ist eine Schande, dass das passiert ist." Grund der Proteste war möglicherweise die Zustimmung des Aufsichtsrats des Stammvereins von Hannover 96 am vergangenen Montag, dass Kind für 12.750 Euro 51 Prozent an der Hannover 96 Management GmbH übernehmen kann. Manager Horst Heldt hatte bereits Anfang der Woche befürchtet, dass es zu Protesten kommen könnte. "Wir rechnen damit, dass die Menschen, die das nicht gut finden, das auch äußern werden", hatte Heldt gesagt.

Hannover hatte zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 0:1 in Rückstand gelegen. Verteidiger Ben Mee hatte für den Tabellen-16. der vergangenen Premier-League-Saison getroffen. Die Niedersachsen bestreiten ihren Pflichtspielauftakt am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim Bonner SC. "Schade, dass vielen Spielern die Möglichkeit genommen wurde, sich zu zeigen", zitierte die "Bild" 96-Trainer André Breitenreiter.

Weitere Informationen mit Video Massiver Widerstand gegen Kinds Übernahmeplan Der Widerstand gegen Martin Kind und dessen Übernahme-Pläne bei Hannover 96 wird größer. Ein Aufsichtsratsmitglied hat vor dem Landgericht eine einstweilige Verfügung gegen Kinds DFL-Antrag gestellt. (04.08.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 2 Sport | 05.08.2017 | 22:40 Uhr