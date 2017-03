Stand: 06.03.2017 22:08 Uhr

Aufstiegskampf: Braunschweig spielt unentschieden von Ingmar Deneke, NDR.de

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat zum Abschluss des 23. Spieltags unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht kam im Spitzenspiel gegen Tabellenführer VfB Stuttgart zu einem 1:1 (1:1) und verpasste den Sprung auf den Relegationsplatz. Die Partie war geprägt von dem miesem Wetter an diesem Montagabend, bei schwierigen Bedingungen wurde das Aufstiegsduell zu einem Aufstiegskampf. Beide Tore fielen in der ersten Hälfte. Nach dem frühen Rückstand benötigte die Eintracht zwei Versuche vom Elfmeterpunkt, um auszugleichen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber in Überzahl, blieben aber ohne weiteren Treffer. "Wir können mit diesem Punkt erstmal leben und sind weiterhin dabei. Das ist okay ", bilanzierte Lieberknecht am NDR Hörfunk-Mikro mit Blick auf das Aufstiegsrennen. In der Tabelle liegen seine Braunschweiger weiter auf dem vierten Rang (41 Punkte), rückten aber bis auf einen Zähler an Hannover 96 heran.

Reichel patzt - Mané trifft

23.Spieltag, 06.03.2017 20:15 Uhr

Braunschweig

Braunschweig 1:1



VfB Stuttgart Tore: 0:1 Mané (3.) 1:1 K. Reichel (42., Foulelfmeter)

Braunschweig: Fejzic - Ofosu-Ayeh, Correia, Valsvik, K. Reichel - Moll, Boland - Zuck (73. Khelifi), Hernández - Nyman (62. Kumbela), Abdullahi (84. Biada)

VfB Stuttgart: Langerak - J. Zimmer, Baumgartl, Kaminski, Insua - Grgic - Mané (75. Ginczek), Gentner, B. Özcan (46. Asano), Brekalo (46. Pavard) - Terodde

Zuschauer: 23000



Rückenwind sollte er geben, der erste Sieg des Jahres gegen Sandhausen (1:0) am vergangenen Spieltag, aber bei starken Regenfällen gab es gleich zu Beginn die eiskalte Dusche: Marcel Correia spielte am eigenen Sechzehner einen Querpass zu Ken Reichel, der beim Rückpassversuch patzte. Der Linksverteidiger konnte nur noch zuschauen, wie sich VfB-Flitzer Carlos Mané die Kugel schnappte und aus kurzer Distanz traf (3.). Die Braunschweiger taten sich in der Anfangsphase schwer und hatten Glück, als Timo Baumgartl aus kurzer Distanz vorbeiköpfte (14.). Die Gäste agierten bis dahin dynamischer, selbstbewusster und gedankenschneller.

Zwei Elfmeter und ein Platzverweis

Danach kamen die Braunschweiger besser in die Partie, das Kombinationsspiel wurde sicherer und die Niedersachsen fanden immer öfter den Weg in den gegnerischen Strafraum. Als Hendrick Zuck dort nach einer halben Stunde elfmeterreif gefoult wurde, hatte die Eintracht die große Chance zum Ausgleich. Doch Mirko Boland verlor das Duell mit VfB-Keeper Mitchell Langerak, der in die richtige Ecke sprang (32.). Christoffer Nyman hatte kurz darauf ebenfalls eine große Möglichkeit, scheiterte aber aus kurzer Distanz. Dann provozierte die Eintracht den nächsten Strafstoß: Gustav Valsvik wurde von Marcin Kaminski (sah zudem die Gelb-Rote Karte) umgerissen, diesmal trat Reichel an - und er traf (42.). Spätestens jetzt, mit dem 1:1 auf der Anzeigetafel und in Überzahl auf dem Platz, spürten die Braunschweiger endlich den erhofften Rückenwind.

Eintracht kann Überzahl nicht nutzen

Nach der Pause sangen die Eintracht-Fans lautstark gegen den prasselnden Regen an und trieben ihre Mannschaft weiter nach vorn. Die "Löwen" übernahmen mit einem Mann mehr auf dem Feld die Spielkontrolle, konnten aber vorerst keine zwingenden Chancen vorweisen. Trainer Lieberknecht reagierte und brachte seinen Topstürmer: Domi Kumbela (elf Treffer) ersetzte Christoffer Nyman (62.). 15 Minuten später war der Publikumsliebling an einem der besten Angriffe seiner Mannschaft beteiligt: Kumbela wurde steil geschickt, brachte den Ball vor den Kasten und Suleiman Abdullahi kam nur einen Schritt zu spät (77.). Sechs Minuten später fasste sich Phil Ofosu-Ayeh nach einem Sololauf ein Herz - Langerak parierte glänzend. Es war das letzte Ausrufezeichen in einer kampfbetonten Partie, die mit einem gerechten Ergebnis zu Ende ging.

