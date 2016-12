Stand: 22.12.2016 22:03 Uhr

Au revoir, Wolfsburg? Paris will Draxler

Am vergangenen Dienstag im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach zeigte Julian Draxler, warum der VfL Wolfsburg im Sommer 2015 kolportierte 36 Millionen Euro für ihn an den FC Schalke 04 überwiesen hat. Der Weltmeister war beim 2:1-Erfolg des Werksclubs ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit der Vorbereitung des Siegtreffers. Zu selten aber hat der 23-Jährige sein riesiges Potenzial im Dress der "Wölfe" auch nur annähernd abgerufen. Weil der Offensivmann zudem vor Saisonbeginn seinen Wechselwunsch in die Öffentlichkeit trug, ist er seitdem bei Teilen des VfL-Anhangs in Ungnade gefallen. Ein Buhmann. Nun deutet alles darauf hin, dass Draxler seine Zelte am Mittellandkanal abbrechen wird. "Ich bin mit dem einen oder anderen Verein im Gespräch, aber es gibt noch keine Entscheidung", erklärte der vormalige Schalker nach der Gladbach-Partie.

Wolfsburg bestätigt Verhandlungen

Die heißeste Spur führt an die Seine. Genau genommen in das Parc des Princes, wo Paris Saint-Germain seine Heimspiele austrägt. Laut der französischen Sportzeitung "L'Équipe" steht der Wechsel von Draxler zum Serienmeister bereits unmittelbar bevor. Wolfsburg und Paris seien sich einig. Das dementierte der VfL allerdings umgehend, bestätigte jedoch die Verhandlungen. Andere Quellen berichten ebenfalls über einen heftigen Flirt des Wolfsburgers mit dem Hauptstadtclub, verweisen jedoch darauf, dass der 23-Jährige auch weiterhin mit einem Wechsel zum FC Arsenal liebäugeln würde. Sein Nationalmannschaftskamerad Mesut Özil soll sich zuletzt bei "Gunners"-Coach Arsene Wenger für eine Verpflichtung Draxlers eingesetzt haben.

VfL fordert angeblich 40 Millionen

Paris oder London? Oder vielleicht doch weiterhin Wolfsburg? Trotz seines mehrfach geäußerten Wechselwunsches erscheint ein Verbleib Draxlers beim Meister von 2009 zumindest nicht ganz ausgeschlossen. Zumal der VfL letztlich am längeren Hebel sitzt. Draxlers Kontrakt beim Werksclub ist noch bis 2020 datiert. Medienberichten zufolge fordern die Niedersachsen eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro für den gebürtigen Gladbecker. Ein hoher Preis für einen zweifellos begnadeten, aber in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr launischen Fußballer. Zumindest scheint der Weltmeister seine Lehren aus dem vergangenen Sommer gezogen haben, als er medial in die Offensive ging, um seinen Abschied von den "Wölfen" zu erzwingen. "Wir werden sicher - dieses Mal alle zusammen - eine ganz vernünftige Entscheidung treffen, die im Sinne von allen ist", sagte Draxler.

