Alexander Nouri: Letzte Ausfahrt Mainz?

Werder Bremen taumelt nach lediglich einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien dem Abstieg entgegen. Die Maßnahmen von Coach Alexander Nouri greifen nicht. Bei einer weiteren Pleite am Sonnabend in Mainz - es wäre die fünfte in Serie - droht dem 37-Jährigen offenbar die Entlassung.

Als Werder Bremen am 21. September des vergangenen Jahres im Weserstadion des FSV Mainz 05 empfing, waren zunächst alle Augen auf Alexander Nouri gerichtet. Im Blitzlichtgewitter unzähliger Fotografen nahm der frühere Spieler des Clubs erstmals als Trainer auf der Bank des viermaligen Meisters Platz. Der gerade einmal 37 Jahre alte Fußballlehrer galt unmittelbar nach der Entlassung des glücklosen Viktor Skripnik eigentlich nur als Interimslösung. Zumal er zu diesem Zeitpunkt über keinerlei Erfahrung als Coach in Deutschlands Eliteklasse verfügte. Werder verlor bei der Nouri-Premiere zwar unglücklich 1:2, holte in den darauffolgenden beiden Partien aber vier Zähler und sorgte so für ein Umdenken in Bremens Chefetage. Sie gab dem vormaligen U23-Übungsleiter einen Festvertrag als Erstliga-Chefcoach.

Nur 16 Zähler aus 17 Partien

Dass das Arbeitspapier lediglich bis zum Saisonende datiert wurde, war zumindest etwas ungewöhnlich und zeugte davon, dass bei den Werder-Oberen gewisse Restzweifel bestanden, ob Nouri die Mannschaft dauerhaft würde stabilisieren können. Stand jetzt muss aus neutraler Sicht festgestellt werden: Er scheiterte an dieser Aufgabe. Lediglich 16 Zähler aus 17 Begegnungen heimsten die Hanseaten unter der Leitung des Skripnik-Nachfolgers ein. Nach vier Pleiten in Serie sowie dem Sturz auf den Relegationsrang gibt sich auch Nouri keinen Illusionen mehr hin, dass sein Arbeitsplatz gefährdet ist. "Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich alle Zeit der Welt habe, die nötigen Punkte zu holen", sagte der 37-Jährige der "Bild". Bereits bei einer weiteren Niederlage am kommenden Spieltag droht ihm wohl die Entlassung. Der Gegner am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) heißt übrigens Mainz. Für Nouri könnte sich der Kreis also schließen.

"Ich glaube an unsere Arbeit"

Noch überwiegt beim gebürtigen Buxtehuder jedoch die Zuversicht, mit vereinten Kräften die Krise zu überwinden. "Ich glaube an unsere Arbeit im Trainerteam und die Mannschaft, dass wir da gemeinsam rauskommen und das Glück wieder erzwingen", sagte Nouri dem NDR Hörfunk im Anschluss an die 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. "Wir werden die Mannschaft jetzt voller Leidenschaft und Energie aufrichten und bestmöglich auf Mainz vorbereiten", kündigte der Coach an. Noch hat der 37-Jährige die Rückendeckung seines Sportchefs Frank Baumann. "Werder Bremen steht nicht dafür, dass schnell Trainer gewechselt werden. Und deswegen werden wir mit 'Alex' das Spiel analysieren und uns dann auf das nächste vorbereiten", erklärte der Manager. Der 41-Jährige käme im Falle einer zweiten Trainerentlassung in seiner kurzen Amtszeit als Sportchef (seit Mai 2016) langsam in Erklärungsnot. Zumal Baumann auch in puncto Transferpolitik bis dato eine eher unglückliche Figur abgab. Doch bliebe dem langjährigen Werder-Profi bei weiteren Pleiten überhaupt eine andere Wahl, als Nouri von seinen Aufgaben zu entbinden?

Kommt bei weiterer Pleite "Feuerwehrmann" Labbadia?

Mit seinen vielen Systemumstellungen und Personalwechseln sowie der damit eingehenden Niederlagen hat sich Nouri angreifbar gemacht. Die Degradierung von Kapitän Clemens Fritz zum "Joker" soll dem Vernehmen nach für Unruhe in der Mannschaft gesorgt haben. Das Verhältnis des Trainers zu seinem Ausnahmespieler Serge Gnabry gilt Medienberichten zufolge als angespannt. Viele Baustellen, die selbst einen erfahrenen Übungsleiter überfordern könnten. Und für Nouri ist es die erste handfeste Krise in seiner jungen Laufbahn als Coach. Er muss sich nun auch als Konfliktmanager beweisen. Geht dies schief, wird Baumann handeln.

Als möglichen Nachfolger haben Medien bereits den Abstiegskampf-erfahrenen Fußballlehrer Bruno Labbadia ins Gespräch gebracht. Der vormalige HSV-Coach wäre fraglos eine naheliegende Lösung. Vielleicht jedoch wird Mainz ja noch der Wendepunkt für Nouri. Und wenn nicht? "Ich nehme mich nicht zu wichtig, es geht um die Mannschaft und den Verein", sagte der Trainer dem NDR Hörfunk. "Aufzugeben ist keine Alternative für mich", schloss er einen Rücktritt allerdings aus.

