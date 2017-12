Stand: 29.12.2017 12:48 Uhr

96-Trainingsauftakt mit einigen Fragezeichen

Hannover 96 hat am Freitagmorgen als einer von drei Fußball-Bundesligisten neben dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt wieder das Training aufgenommen. Bei herrlichem Sonnenschein bat Coach André Breitenreiter sein Team um 11 Uhr zum ersten Aufgalopp nach den "Weihnachtsferien". Zwölf Tage nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Bayer Leverkusen (4:4) schauten sich rund 300 Fans der "Roten" die Übungseinheit an. Neuzugänge bekamen sie dabei nicht zu sehen. Schon bald aber möchte der Aufsteiger in puncto Verstärkungen Vollzug melden. Ein Innenverteidiger sowie ein Angreifer sollen im Idealfall weit vor dem Rückrunden-Auftakt am 13. Januar gegen Mainz (15.30 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) verpflichtet werden.

Medien: Neuer Verteidiger im Anflug

Die Suche nach einem Abwehrspieler scheint dabei bereits erfolgreich gewesen zu sein. Wie mehrere Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, stehen die Niedersachsen vor der Verpflichtung des Kroaten Josip Elez. Mit dem 23-Jährigen soll 96 demnach bereits Einigung erzielt haben. Noch seien allerdings mit HNK Rijeka, dem Club des Defensivspezialisten, Details über die Ablösesumme zu klären, heißt es. Im Gespräch sind 2,5 Millionen Euro. Elez, der beim kroatischen Erstligisten einen bis 2020 datierten Kontrakt besitzt, wäre die gesuchte Alternative zum verletzungsanfälligen Felipe, der wegen eines Sehnenrisses in der Hinrunde lediglich zu vier Bundesliga-Einsätzen kam. Waldemar Anton, der den 30-Jährigen in der Innenverteidigung ersetzte, möchte Coach Breitenreiter künftig primär im defensiven Mittelfeld einsetzen.

Der Jahresrückblick - Das Fußball-Jahr 2017 NDR Info - 25.12.2017 18:05 Uhr Autor/in: Wittke, Nickelsen Wolfsburgs erfolgreiche Relegationsduelle gegen Eintracht Braunschweig, Hannovers und Kiels Aufstiege, kuriose Trainerwechsel und spektakuläre Ergebnisse - das Fußball-Jahr 2017 im Rückblick.







4 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stürmersuche gestaltet sich offenbar schwierig

Ein neuer Angreifer ist derweil offenbar noch nicht in Sicht. Der in den vergangenen Wochen als möglicher Zugang gehandelte Schwede Branimir Hrgota vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt ist laut Medienberichten kein Thema bei den Niedersachsen. 96 schaut sich nach Sturm-Alternativen um, da weiter ungewiss ist, wann Jonathas (Sehnenanriss) auf den Platz zurückkehren kann.

Was wird aus Schmiedebach und Co?

Anderen Akteuren haben die Verantwortlichen des Bundesligisten nahegelegt, sich nach neuen Arbeitgebern umzuschauen. Diese seien "benannt", hatte Clubchef Martin Kind unlängst erklärt, ohne dabei öffentlich Namen zu nennen. Als Kandidaten für einen Verkauf oder eine Ausleihe gelten in Charlison Benschop, Sebastian Maier, Uffe Bech, Mike-Steven Bähre, Miiko Albornoz, Florian Hübner und Manuel Schmiedebach Spieler, die im bisherigen Saisonverlauf nicht über eine Reservistenrolle hinauskamen.

Kroate Elez zu 96? Heiße Transfergerüchte!































Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 29.12.2017 | 22:40 Uhr