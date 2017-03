Stand: 03.03.2017 09:39 Uhr

96: Stendel im Duell mit Lehrmeister Slomka

Ganz gefallen hat es ihm nicht, was sich da am Montagabend im Millerntor-Stadion des FC St. Pauli zugetragen hat. Dies ließ Daniel Stendel, der 42 Jahre alte Trainer von Hannover 96, in der Pressekonferenz am Donnerstag durchblicken. Wäre es nach ihm gegangen, hätte sein ehemaliger Verein im Heimspiel gegen den Karlsruher SC nach dem 2:0 gerne ein, zwei Gänge herunterschalten können. So aber wurde es ein 5:0 - und damit wird für die "Roten" das Gastspiel beim KSC an diesem Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) nach Stendels Einschätzung noch etwas schwieriger werden, als es dies ohnehin schon gewesen wäre. "Ich rechne mit einem hochmotivierten Gegner, der auf Wiedergutmachung aus ist", sagte der 96-Coach, für den es auch ohne diese Zugabe ein besonderes Spiel gewesen wäre. Immerhin trifft er auf seinen Lehrmeister - Mirko Slomka. Der 49 Jahre alte gebürtige Hildesheimer trainiert seit der Winterpause den KSC.

Stendel: "Unter Slomka eine interessante Zeit"

Vor 15 Jahren feierten sie zusammen einen großen Erfolg: Hannover 96 stieg in die Bundesliga auf. Slomka war damals Co-Trainer, Stendel Spieler. Der Angreifer steuerte 16 Treffer zum Sprung nach oben bei. Und bevor Stendel im März 2013 seine Fußballlehrerprüfung erfolgreich absolvierte, hospitierte er beim damaligen 96-Coach Slomka. "Ich war sehr glücklich darüber, dass ich mein Praktikum hier machen und ihm über die Schulter schauen konnte. Es war eine erfolgreiche Zeit. Ich habe gesehen, wie man ein solch großes Team führt, wie die Abläufe sind." Er habe sich eine Menge abschauen können. "Um neue Ansätze zu bekommen, war es damals unter Mirko eine sehr interessante Zeit", sagte Stendel, dessen Team im vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nicht über ein mageres 2:2 hinausgekommen ist.

96 ebenfalls in der Bringschuld

So gesehen sind auch die Niedersachsen bei ihren Fans in der Bringschuld - unabhängig davon, dass sie mit 42 Punkten als Tabellenzweiter in den 23. Spieltag gehen. "Wir wollen natürlich unsere Leistung steigern, wir wollen erfolgreich sein. Das steht an erster Stelle in diesem Jahr, und nur das zählt. Wir sind selten zufrieden, unabhängig davon, ob wir gewinnen oder verlieren, weil wir es immer noch besser machen können und wollen", sagte der Fußballlehrer. Womöglich wird Mittelfeldspieler Noah Joel Sarenren Bazee in Karlsruhe daran mitwirken können. Er sei eine Alternative, sagte Stendel, der in der Innenverteidigung auf Salif Sané (Gelb-Sperre) verzichten muss. Vermutlich rückt Waldemar Anton von rechts ins Abwehrzentrum, Fynn Arkenberg könnte den freien Platz einnehmen.

Slomka: "Spiel gegen Hannover etwas Besonderes"

Slomka steht nach dem Debakel in Hamburg in der Kritik, immerhin ist der KSC auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Der Coach betonte, dass sich auch das Trainerteam hinterfrage, etwa, ob es den Spielern zu viel zugemutet habe. "Mit 0:5 verlieren wir auf St. Pauli mit unserem Matchplan - wie geht das? Da muss man als Trainer die Schlüsse daraus ziehen, Dinge vereinfachen, aber auch Klarheit reinbringen", sagte Slomka, der seine eigene Zeit bei 96 als prägend beschrieb. "Es ist daher immer etwas Besonderes, gegen Hannover zu spielen, das ist klar und normal. Ich freue mich aber noch mehr auf die Reaktion meiner Mannschaft nach der deftigen Niederlage auf St. Pauli."

