96-Coach Breitenreiter: "Schwer zu schlagen"

André Breitenreiters Serie mit Hannover 96 ist beeindruckend. Seitdem er bei den Niedersachsen als Trainer arbeitet, hat der 43-Jährige noch keines seiner 16 Punktspiele verloren - da schreckt den Coach vor dem Gastspiel am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Mönchengladbach auch nicht Hannovers schlechte Bilanz bei der Borussia: Die jüngsten fünf Partien im Borussia-Park gingen allesamt verloren. Breitenreiter geht das Spiel dennoch selbstbewusst an: "Wenn ich Erfolgserlebnisse habe, wird die Brust breiter", erklärte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz und ergänzte: "Wir sind schwer zu schlagen, stolz auf die Serie und auf einem guten Weg."

So könnte Hannover 96 spielen





















Jonathas fällt weiter aus

Der 96-Trainer hat wieder personelle Alternativen und kann auf die zuletzt angeschlagenen Marvin Bakalorz, Salif Sané und Pirmin Schwegler bauen: "Sie haben alle normal trainiert - einem Einsatz wird nichts im Wege stehen", sagte Breitenreiter, der allerdings weiterhin auf Stürmer Jonathas verzichten muss. Der brasilianische Neuzugang, der schon in den jüngsten drei Spielen des Aufsteigers gefehlt hatte, brach das Training mit Schwindelgefühlen ab. Die Migräne ist noch nicht vollständig abgeklungen. Weil Jonathas bei seinem vorherigen Verein Rubin Kasan mit ähnlichen Problemen ausgefallen war, hat 96 einen Spezialisten eingeschaltet.

Defensive steht, vorne trifft Harnik

Vom jüngsten 1:6 der Gladbacher in Dortmund lässt sich Breitenreiter nicht täuschen - im Gegenteil: Der Coach erwartet eine Trotzreaktion des Gastgebers. "Wir sind darauf vorbereitet. Sie werden uns von Anfang an unter Druck setzen wollen und pressen. Dem müssen wir standhalten." Auf Hannovers Defensive war bislang trotz einiger personeller Umstellungen (Miiko Albornoz und Felipe fielen verletzt aus, Sané spielte zuletzt trotz Knöchelblessur) Verlass: Erst zwei Gegentreffer schlagen für die die Niedersachsen zu Buche, lediglich Spitzenreiter Borussia Dortmund (1) steht besser da. Weniger Tore kassierte nach sechs Spieltagen nur Stuttgart (2003/2004, null) und Bayern München (2011/2012, eines). Und wenn das Bollwerk hält, weiß Breitenreiter um die Stärke seiner Offensive: "Wir haben dann auf der anderen Seite selbst die Möglichkeit, Nadelstiche zu setzen." Zum Beispiel durch Martin Harnik, der alleine vier der sechs Hannoveraner Saisontore erzielte.

