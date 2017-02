Stand: 16.02.2017 09:09 Uhr

Als St. Pauli die Arena im Volkspark eroberte

Am 16. Februar 2011 endete die jahrzehntelange Durststrecke des FC St. Pauli. Mit 1:0 gewannen die Kiezkicker sensationell das Bundesliga-Derby beim Hamburger SV. 33 Jahre hatten die Braun-Weißen auf den zweiten Sieg gegen den großen Stadtrivalen in einem Pflichtspiel warten müssen. Held des Tages war Gerald Asamoah, der in der 59. Minute das "goldene Tor" zum 1:0-Erfolg in der Arena am Volkspark erzielte. "Das ist etwas ganz Besonderes", jubelte der Torschütze über den Sieg, der allerdings glücklich war: Bis zum Gegentreffer hatte der HSV etwa ein Dutzend hochkarätige Torchancen ausgelassen.

Eine gefährliche Aktion reicht zum Sieg

HSV - St. Pauli 0:1 (0:0) Tor: 0:1 Asamoah (59.)

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft)

HSV: Rost - Demel, Westermann, Mathijsen, Aogo - Jarolim, Ze Roberto - Ben-Hatira (72. Pitroipa), Jansen (46. Elia) - van Nistelrooy (72. Guerrero), Petric

St. Pauli: Pliquett - Thorandt, Zambrano, Gunesch, Volz - Boll (89. Bruns), Lehmann - Kruse, Takyi (58. Ebbers), Bartels - Asamoah (70. Daube)

So aber reichte dem Aufsteiger, der trotz des prestigeträchtigen Triumphs am Ende der Saison den fünften Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus hinnehmen musste, schließlich eine gefährliche Aktion, um seinen Anhängern einen historischen Abend zu schenken. "Das war so wichtig", freute sich St. Paulis Routinier Fabian Boll: "Schließlich haben unsere Fans fast 34 Jahre darauf gewartet." Bastian Reinhardt war dagegen die Laune verhagelt: "Das ist der bitterste Moment in meiner ganzen Zeit beim HSV. Wenn ich sehe, wie St. Pauli hier in unserem Stadion feiert, könnte ich kotzen", fand der HSV-Sportchef deutliche Worte.

