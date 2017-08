Stand: 08.08.2017 14:35 Uhr

50+1: Juristischer Sieg für Hannover 96 und Kind

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat im internen Streit um den Plan von Präsident Martin Kind, die Mehrheitsanteile bei den Niedersachsen zu übernehmen, einen Etappensieg errungen. Wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten, wies das Landgericht Hannover Anträge von Mitgliedern auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen einen entsprechenden Vorstoß Kinds bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) zurück. "Es handelt sich um eine wichtige Entscheidung des Landgerichts, die die Entscheidungsprozesse unserer Gremien bestätigt. Wir werden die getroffenen Beschlüsse im Sinne von Hannover 96 verantwortungsbewusst umsetzen", sagte Kind.

Abschied von 50+1

Die Interessensgemeinschaft Pro Verein 1896 hatte die einstweilige Verfügung beantragt. Zuvor hatte der Aufsichtsrat der Niedersachsen den letzten Schritt zur Übernahme von Kind beschlossen und den Plänen des Vorstandes des Muttervereins, die entscheidenden Anteile am Klub an den 73-Jährigen zu verkaufen, zugestimmt. Damit ist der Abschied von der 50+1-Regel in Hannover faktisch vollzogen, die Deutsche Fußball Liga (DFL) muss dem Deal nur noch zustimmen. Kind sprach bei einer Pressekonferenz von einem "moderaten und tragfähigen Modell" für 96, der dem Bundesligisten einen Wettbewerbsvorteil bringe und möglichen Investoren die Angst nehme.

