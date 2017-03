Stand: 13.03.2017 22:16 Uhr

2:1 - Spätes Eintracht-Glück in Düsseldorf von Hanno Bode, NDR.de

Dank eines späten Treffers von Onel Hernandez (89.) hat Zweitliga-Herbstmeister Eintracht Braunschweig einen 2:1 (0:1)-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf gefeiert. Die Niedersachsen bleiben den führenden drei Teams Stuttgart, Berlin und Hannover damit auf den Fersen. In einer ereignisreichen Partie waren die Rheinländer durch Robin Bormuth in Führung gegangen (37.). Christoffer Nyman egalisierte für den BTSV (60.), der seinen Kapitän Marcel Correia verletzungsbedingt bereits früh verlor (10.). "Das war wichtig heute, diese drei Punkte zu holen. Das war ein sehr offenes Spiel von der ersten Minute an. So ein Spiel hätte auch Unentschieden ausgehen können", resümierte Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht.

Frühes Aus für "Löwen"-Kapitän Correia

24.Spieltag, 13.03.2017 20:15 Uhr

F. Düsseldorf

F. Düsseldorf 1:2



Braunschweig Tore: 1:0 Bormuth (37.) 1:1 Nyman (60.) 1:2 Hernández (89.)

F. Düsseldorf: Rensing - Schauerte, Akpoguma, Bormuth, Schmitz - Ayhan - Bebou, Sobottka, O. Fink, Gartner (67. Bellinghausen) - Hennings (85. Iyoha)

Braunschweig: Fejzic - Sauer, Correia (10. Baffo), Valsvik, K. Reichel - Moll, Boland - Zuck, Hernández - Nyman (90. Biada), Abdullahi (65. Kumbela)

Zuschauer: 20168



Es waren von Beginn an Nehmerqualitäten von den Eintracht-Profis gefragt. Bereits nach 19 Sekunden musste Quirin Moll seinen Bauch zur Hilfe nehmen, um im eigenen Strafraum einen Schuss von Kaan Ayhan ohne den Einsatz seiner Arme abzuwehren. Bald darauf landete ein Befreiungsschlag von Kevin Akpoguma direkt in den Weichteilen von BTSV-Linksverteidiger Ken Reichel (2.). Während Moll und Reichel ihre "Unfälle" unbeschadet überstanden, musste "Löwen"-Kapitän Correia nach einem Laufduell mit Ihlas Bebou ausgewechselt werden (10.). Der Innenverteidiger war im Sprint unglücklich aufgetreten und deutete daraufhin sofort an, nicht weiterspielen zu können. Getreu dem Motto: "Ein Unglück kommt selten allein", hatte Angreifer Suleiman Abdullahi kurz zuvor auch noch das 1:0 für die Niedersachsen vergeben. Der Nigerianer scheiterte zweimals nacheinander aus aussichtsreicher Position an Fortuna-Keeper Michael Rensing (7.).

Düsseldorf bei Führung mit Fortuna im Bunde

Es sollte noch schlimmer kommen für den deutschen Meister von 1967. Nachdem der turbulenten Anfangsphase ein eher fader Mittelteil von Hälfte eins gefolgt war, geriet die Eintracht acht Minuten vor der Pause in Rückstand. Und wieder war sie nicht mit Fortuna im Bunde: Ein von Reichel abgefälschter Freistoß von Rouwen Hennings landete am langen Pfosten, dort konnte Keeper Jasmin Fejzic zunächst noch gegen Marcel Sobottka retten, war dann aber gegen den Nachschuss von Bormuth machtlos.

Nyman und Hernandez drehen das Spiel

Direkt nach dem Seitenwechsel hatte Braunschweig dann das erste Mal an diesem Abend Fortune, als Lukas Schmitz auf Bebou flankte, der Rechtaußen perfekt vollendete (46.) und doch keinen Treffer gutgeschrieben bekam. Referee Marco Fritz hatte den 22-Jährigen im Abseits gesehen. Vier Minuten später musste Fejzic bei einem Hennings-Schuss sein ganzes Können unter Beweis stellen. Düsseldorf hatte fraglos Oberwasser, bekam bald darauf aber eine kalte Dusche verpasst: Abdullahi schirmte die Kugel nach einem Freistoß von Correia-Ersatz Joseph Baffo schön ab, drehte sich um seinen Gegenspieler und bediente Nyman, der ins lange Eck zum 1:1 traf. Anschließend blieben interessante Strafraumszenen Mangelware. Beinahe alles deutete bereits auf ein Remis hin, als sich Hernandez ein Herz nahm, aus der Distanz abzog und Glück hatte, dass sein Schuss von Akpoguma unhaltbar für Rensing abgefälscht wurde.

