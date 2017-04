Stand: 05.04.2017 14:01 Uhr

"100:0 Torschüsse" - Tuchel verhöhnt den HSV

Vor knapp zwei Jahren noch verhandelte Thomas Tuchel mit dem damaligen HSV-AG-Chef Dietmar Beiersdorfer über ein Engagement beim Hamburger Fußball-Bundesligisten. Zu einer Einigung zwischen beiden Seiten kam es laut übereinstimmenden Medienberichten nur deshalb nicht, weil der 43 Jahre alte Coach nicht bereit gewesen sein soll, als "Feuerwehrmann" beim seinerzeit abstiegsbedrohten Traditionsclubs einzusteigen. Tuchel, so hieß es, wollte sein Sabbatjahr nicht frühzeitig abbrechen. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Der HSV holte Bruno Labbadia als "Retter", Tuchel wurde Nachfolger von Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Am Dienstagabend empfing der streitbare, weil zur Arroganz neigende Fußballlehrer nun mit seinem BVB den Club, bei dem er 2015 beinahe angeheuert hätte. Und obgleich die Westfalen in einer fairen Partie einen 3:0-Erfolg errangen, vergriff sich der Coach im Anschluss im Ton.

Statistik widerlegt BVB-Coach deutlich

In einem Interview mit dem Pay-TV-Sender "Sky" sagte Tuchel, seine Mannschaft habe "100:0 Torschüsse" gehabt. Er korrigierte sich zwar umgehend noch auf "100:2". Doch das verstärkte den Eindruck nur noch, dass der Trainer die aus neutraler Sicht ansprechende Leistung der Hamburger nicht anerkannte. Als große Respektlosigkeit entpuppten sich die Aussagen des beim BVB nicht unumstrittenen Übungsleiters dann spätestens beim Blick auf die offizielle Statistik. Die wies nämlich gerade einmal 17:16 Torschüsse für die Gastgeber aus. Dass der BVB an einem unterhaltsamen Fußballabend das bessere von zwei guten Teams mit den hochkarätigeren Gelegenheiten war, steht zwar außer Frage. Warum aber Tuchel direkt nach dem Abpfiff in seiner Analyse so übertrieb, bleibt vermutlich für immer sein Geheimnis.

Gisdol: "3:0 spiegelt nicht das ganze Spiel wider"

Natürlich: Dortmund hätte den 5:2-Erfolg aus dem Hinrunden-Duell locker wiederholen oder sogar toppen können. Gegen die Hamburger Notabwehr um den etatmäßigen Mittelfeldakteur Albin Ekdal ergaben sich für den Vizemeister viele tolle Chancen. Hätte Keeper René Adler nicht mehrfach prächtig gegen Pierre-Emerick Aubameyang gerettet oder der BVB einige seiner anderen Angriffe konzentrierter ausgespielt, wäre ein Kantersieg der Westfalen möglich gewesen. Aber der HSV hatte eben auch seine vorzüglichen Gelegenheiten. Etwa durch Bobby Wood zum möglichen 1:0 oder zum 1:1 und später mehrmals in Person von Filip Kostic. Bevor Shinji Kagawa in Minute 81 für die Vorentscheidung sorgte, waren die Gäste dem Ausgleich sehr nah. "Das 3:0 spiegelt nicht das ganze Spiel wider", resümierte HSV-Coach Markus Gisdol.

Ekdal fällt aus - Adler hofft auf Hoffenheim

Seine Profis wollten ihren Auftritt ebenfalls nicht einzig auf das Resultat reduziert sehen. "Wir haben einer wirklich guten Mannschaft Paroli geboten und sie vor Probleme gestellt", erklärte Abwehrchef Mergim Mavraj dem NDR Hörfunk. "Nichtsdestotrotz muss man dann den Punch setzen", ergänzte der Albaner mit Blick auf die ausgelassenen Chancen. Auch Linksverteidiger Matthias Ostrzolek wollte nach dem Abpfiff nicht vor Scham im Boden versinken: "Wir haben gegen eine der besten Mannschaften sehr gut mitgehalten und können erhobenen Hauptes zurückfahren." So weit, so richtig. Unglücklich nur für die abstiegsbedrohten Hamburger, dass sie zwei Verletzte an Bord hatten. Ekdal zog sich im Laufduell vor dem 0:2 gegen Aubameyang eine Oberschenkelverletzung zu und wird am Sonnabend gegen Hoffenheim (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ausfallen, Adler erlitt eine Prellung des Brustkorbs. Der Keeper wird gegen den Champions-League-Anwärter aber vermutlich zwischen den Pfosten stehen können. Und wenn nicht? "Uns wirft nichts um", kündigte Gisdol nach der BVB-Partie trotzig an.

