Stand: 03.02.2017 20:23 Uhr

1:4 - Hannover 96 versagt in Fürth von Thorsten Schettle, NDR.de

Herber Rückschlag für Hannover 96! Die Mannschaft von Trainer Daniel Stendel unterlag am Freitagabend bei der abstiegsgefährdeten SpVgg Greuther Fürth klar mit 1:4 (0:2). Zwar litten die Niedersachsen auch unter gravierenden Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, doch über weite Strecken war die Leistung der Niedersachsen eines Spitzenteams der Zweiten Liga nicht würdig. Durch die Niederlage fallen die "Roten" aufgrund des nun schlechteren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Braunschweig vorläufig auf Tabellenrang zwei zurück.

Hannover enttäuscht vor der Pause

19.Spieltag, 03.02.2017 18:30 Uhr

Greuth. Fürth

Greuth. Fürth 4:1



Hannover 96 Tore: 1:0 Dursun (16.) 2:0 M. Franke (21.) 3:0 Dursun (64.) 4:0 Ve. Berisha (67.) 4:1 Prib (87.)

Greuth. Fürth: Megyeri - M. Caligiuri, M. Franke, van den Bergh - A. Hofmann, Sontheimer (74. Pintér) - Narey, Zulj (82. Freis), Gießelmann - Ve. Berisha (70. Bolly), Dursun

Hannover 96: Tschauner - Sorg, Strandberg, Anton, Prib - Bakalorz, Salif Sané - Klaus (63. Sarenren-Bazee), Bech (44. A. Sobiech) - Karaman, Harnik (73. Fossum)

Zuschauer: 8465



Weitere Daten zum Spiel

Hannover war als frisch gebackener Tabellenführer nach Mittelfranken gereist. Dennoch hatte sich Stendel nach dem 1:0-Erfolg zum Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht gänzlich zufrieden gezeigt und mehr Dominanz und Souveränität von seinem Team gefordert. Die Mahnung ihres Trainers schienen sich die 96-Spieler zunächst zu Herzen zu nehmen, von Beginn an waren die Niedersachsen im Fürther Sportpark um Spielkontrolle bemüht. Die erste Torchance erarbeiteten sich trotzdem die Gastgeber - und vollendeten diese auch noch mit einem Treffer, der die Berechtigung besitzt, in die Auswahl zum "Tor des Monats" berufen zu werden. Nach einem Lupfer in den Strafraum bediente Veton Berisha per Kopf seinen Sturmpartner Serdar Dursun. Dieser wartete am Fünfmeterraum und traf per Fallrückzieher ins lange Eck (16.). Es sollte aus 96-Sicht noch bitterer kommen: Fünf Minuten später rutschte Fürths Innenverteidiger Marcel Franke in eine Freistoß-Hereingabe von Robert Zulj und markierte - allerdings knapp aus Abseitsposition - das 2:0.

Und die Reaktion von 96? Sie blieb aus. Auf Tempo und Ideen wartete der Gäste-Anhang bis zur Pause vergebens - obendrein musste Stendel auch noch eine Minute vor dem Halbzeitpfiff personell umstellen. Die vermeintliche Höchststrafe für Uffe Bech entpuppte sich als verletzungsbedingte Herausnahme, Artur Sobiech ersetzte ihn.

Sobiech-Treffer zu Unrecht aberkannt

Die Führung zur Pause hatten sich die "Kleeblätter" aufgrund ihres engagierten Auftretens durchaus verdient. Doch nachdem schon das 2:0 nicht hätte zählen dürfen, wurde es andererseits unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die "Roten" richtig ärgerlich. Erst versagte Schiedsrichter Robert Kempter einem Treffer von Sobiech zu Unrecht die Anerkennung (46.), denn der Angreifer stand nicht im Abseits - kurz darauf wurde Sobiech im Strafraum am Fuß getroffen, doch die Pfeife des Referees blieb stumm (53.). Natürlich hätte das Spiel in dieser Phase eine andere Wendung nehmen können - eine Rechtfertigung für das, was in der Folgezeit passierte, ist dies jedoch sicherlich nicht. Denn Fürth drehte noch einmal auf: Philipp Tschauner parierte zwar erst noch stark gegen Dursun (57.), doch nach einem Konter war der Angreifer dann aus kurzer Distanz erfolgreich (64.). Berisha legte allein aufs Tor zulaufend sogar zügig das 4:0 nach (67.).

Dass damit das Spiel gelaufen war, lag auf der Hand. Hannover war bewusst, dass an diesem Abend nichts mehr zu holen war, und die Fürther spielten die Partie clever zu Ende. Das 1:4 von Edgar Prib per Freistoß war nur noch die übliche Ergebniskosmetik (87.). Für das Stendel-Team geht es bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) weiter, im Achtelfinale des DFB-Pokals empfangen die Niedersachsen Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle zweite Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.02.2017 | 22:40 Uhr