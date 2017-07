Stand: 29.07.2017 15:55 Uhr

0:3 - Meppen verliert in Münster von Ingmar Deneke, NDR.de

Es war die erste Auswärtsfahrt des SV Meppen im Profifußball seit 19 Jahren, aber sie brachte keine Punkte ein: Der Drittliga-Aufsteiger hat am zweiten Spieltag bei Preußen Münster die erste Niederlage kassiert. Die Emsländer hielten lange gut mit, mussten sich beim "Nachbarn" Münster am Ende aber deutlich mit 0:3 (0:0) geschlagen geben, nur die Teams aus Lotte und Osnabrück liegen noch näher an der Heimat.

Meppen verteidigt geschickt - torlose erste Hälfte

Pr. Münster

Pr. Münster 3:0



SV Meppen Tore: 1:0 Grimaldi (51.) 2:0 Kobylanski (66.) 3:0 Al-Hazaimeh (86.)

Pr. Münster: Körber - Tritz, Mai, Schweers, Menig - Wiebe - Rühle, Rizzi (72. S. Braun), Kobylanski (82. P. Hoffmann), Heinrich (63. Al-Hazaimeh) - Grimaldi

SV Meppen: Domaschke - Gebers, Puttkammer, Vidovic (71. Girth) - Jesgarzewski (80. Posipal), Vrzogic, Leugers, Wagner - Kleinsorge (64. Senninger), Hyseni, Kremer

Zuschauer: 9130



Meppens Trainer Christian Neidhart entschied sich für eine defensivere Ausrichtung als beim 2:2 zum Saisonauftakt gegen Würzburg. Entsprechend verhalten begann der SVM im Spiel nach vorne. Die Gäste standen kompakt, versuchten Münster im Aufbauspiel wirkungsvoll zu stören und wurden zunehmend forscher. Aus dem Spiel heraus bot die Partie in der Anfangsphase wenig Torannäherung, nur ein paar Standardsituationen ließen die Herzen bei den rund 9.000 Fans etwas schneller schlagen.



Das änderte sich in der 19. Minute, als Meppen schnell umschaltete und Kapitän Martin Wagner zum Abschluss kam. Kurz darauf wurde es hinten brenzlig: Preußens Tobias Rühle tauchte auf der rechten Seite frei vor Erik Domaschke auf, doch der SVM-Keeper verkürzte geschickt den Winkel und konnte parieren (20.). Auch bei der nächsten gefährlichen Situation stand Domaschke im Mittelpunkt: Einen Schuss von Michele Rizzi konnte der ehemalige Erfurter erst im Nachfassen entschärfen (37.). Die erste Hälfte blieb torlos, der Aufsteiger konnte mit dem Ergebnis und seiner Leistung bis dahin zufrieden sein.

Doppelschlag sorgt für Entscheidung

Doch kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs sah die Meppener Welt plötzlich ganz anders aus: Preußen-Stürmer Adriano Grimaldi pflückte einen hohen Ball mit der Brust gekonnt runter und vollendete klasse - Führung für den Favoriten (51.). Die Gäste taten sich nach dem Gegentor bei dem heimstarken Gegner schwer und fanden vorerst keine Antwort - Münster dagegen legte nach: Eine butterweiche Flanke von Martin Kobylanski wurde zum gefühlvollen Torschuss und segelte über Domaschke hinweg in den Kasten (66.). Als Thilo Leugers zehn Minuten später nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah und Meppen dadurch in Unterzahl geriet, war die Partie entschieden. Den Schlusspunkt setzte Jeron Al-Hazaimeh mit dem dritten und letzten Treffer des Nachmittags (86.).

