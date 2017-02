Stand: 11.02.2017 17:26 Uhr

0:1 - Werder rutscht tiefer in die Krise von Thorsten Schettle, NDR.de

Für Werder Bremen geht es weiter bergab. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach leisteten sich die Hanseaten im vierten Bundesligaspiel des Jahres 2017 die vierte Niederlage. Das 0:1 (0:1) war obendrein bereits die siebte Heimpleite der Saison. Weil der Hamburger SV gleichzeitig im Tabellenkeller überraschend in Leipzig punktete, steht die Mannschaft von Coach Alexander Nouri damit nun auf Relegationsrang 16. Nouri, dem Sportchef Frank Baumann unter der Woche den Rücken stärkte, dürfte nun wieder verstärkt in den Fokus einer Trainerdiskussion rücken. Zu verunsichert, zu ideenlos traten die Bremer vor heimischer Kulisse auf. Deutliche Worte fand Kapitän Zlatko Junuzovic: "Es ist immer das Gleiche. Was soll ich rumreden nach einer Niederlage? Uns fehlen die Punkte. Dass die Fans sauer sind, ist auch klar. Wir sind auch enttäuscht über unsere Leistung. Die Situation ist brandgefährlich."

Relegationsplatz: Werder weiter wirkungslos

























Hazard nutzt Lücke in Werder-Abwehr

20.Spieltag, 11.02.2017 15:30 Uhr

Werder Bremen

Werder Bremen 0:1



B. M'gladbach Tore: 0:1 Hazard (12.)

Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic (46. Gebre Selassie), L. Sané, Moisander - Ro. Bauer, S. Garcia (46. Pizarro) - Delaney - Gnabry (80. Jóhannsson), Junuzovic - Bartels, M. Kruse

B. M'gladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - C. Kramer, Dahoud (85. N. Schulz) - P. Herrmann (71. Drmic), Johnson - Hazard, Hahn (80. Strobl)

Zuschauer: 42100



Weitere Daten zum Spiel

Zwei Umstellungen nahm Nouri vor: Niklas Moisander (nach Oberschenkelzerrung) und Santiago Garcia (nach Gelbsperre) rückten in die Startelf. Theodor Gebre Selassie fand sich dafür auf der Bank wieder, Ulisses Garcia - zuletzt bei der Last-Minute-Niederlage in Augsburg indisponiert - stand sogar nicht einmal im Kader. Die Gladbacher mussten auf ihre beiden bislang torgefährlichsten Offensivkräfte Lars Stindl und Raffael verzichten, kamen aber immerhin mit drei Pflichtspielsiegen in Folge unter ihrem neuen Trainer Dieter Hecking an die Weser gereist. Dieser war erst im Oktober beim VfL Wolfsburg entlassen worden und sah einen gelungenen Auftakt seiner Elf, der prompt in das Führungstor mündete. Christoph Kramer bediente den über rechts durchstartenden Thorgan Hazard, der allein auf Werder-Keeper Felix Wiedwald zulaufend das 1:0 markierte (12.) - wieder einmal ein zu einfaches Gegentor, das die Bremer Defensive zuließ. Garcia lief in dieser Situation nur hinterher.

Dass die Offensive ihre Qualitäten hat, bewies die Großchance durch Fin Bartels (17., Yann Sommer parierte glänzend), doch solche "Hundertprozentigen" sollten gerade im Abstiegskampf dann eben auch genutzt werden. Großzügig zeigte sich anschließend allerdings auch die Borussia. Sowohl Patrick Herrmann (23.) als auch André Hahn (24.) versäumten es, mehr aus ihren guten Einschussmöglichkeiten zu machen. Werder ließ bis zur Pause lediglich noch durch zwei Distanzschüsse von Bartels (29.) und Max Kruse (36.) aufhorchen, ansonsten hatten die Gäste das eher einfallslose Spiel der Grün-Weißen im Griff.

Doppelwechsel zur Pause

Junuzovic: "Situation ist brandgefährlich" NDR 2 - 11.02.2017 17:51 Uhr Autor/in: Neugebauer,Heiko Werder Bremen hat auch das vierte Spiel in diesem Jahr verloren - mit 0:1 gegen Gladbach. Entsprechend deutliche Worte fand Zlatko Junuzovic.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nouri reagierte auf den verdienten Pausenrückstand und brachte Gebre Selassie und den wieder genesenen Claudio Pizarro für Garcia und den angeschlagenen Milos Vejkovic. Taktisch stellte Werder, das mit Pfiffen in die Kabinen verabschiedet worden war, damit auf Offensive um. Dem ersten Angriffsschwung der Bremer beantworteten die Borussen mit einer weiteren Chance von Hahn (52.), die Wiedwald jedoch entschärfen konnte. Die Vorzeichen waren nun klar: Werder wurde die Spielkontrolle überlassen, die "Fohlen" verlegten sich auf Konter. Dabei drohten die Gäste, Mitte der zweiten Halbzeit die Zügel zu locker zu lassen. Thomas Delaney (geblockt) und Pizarro mit einem direkt folgenden Kopfball (67.) ließen den Werder-Anhang hoffen. Doch es sollte zunächst ein Strohfeuer bleiben, zumal nicht zuletzt Serge Gnabry einen mehr als schwachen Tag erwischt hatte und schließlich Aron Johannsson weichen musste.

Zehn Minuten waren noch zu spielen, als ein Junuzovic-Freistoß noch einmal für Gefahr sorgte, Kruse aber nicht gezielt abschließen konnte. Auch ein Kopfball von Johannsson (84.) und ein Schuss von Kruse (86.) waren letztlich zu unplatziert - und die Niederlage gegen Gladbacher, die durchaus nicht immer sattelfest wirkten, kurz darauf in trockenen Tüchern.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.02.2017 | 22:50 Uhr