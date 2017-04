Stand: 05.04.2017 20:55 Uhr

0:1 - Osnabrück enttäuscht in Großaspach von Thorsten Schettle, NDR.de

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegskampf der Dritten Liga nach einer enttäuschenden Vorstellung eine verdiente Niederlage kassiert. Bei der SG Sonnenhof Großaspach geriet das Team von Trainer Joe Enochs am Mittwochabend früh in Rückstand und verlor am Ende mit 0:1 (0:1). Offensiv blieben die Lila-Weißen vieles schuldig, Torchancen waren dementsprechend Mangelware. Weil Holstein Kiel gleichzeitig sein Heimspiel gewann und auch der VfR Aalen am Vortag punktete, fiel der VfL in der Tabelle auf Rang fünf zurück. Allerdings droht den Aalenern aufgrund eines Insolvenzverfahrens weiterhin der Abzug von neun Punkten.

Großaspach erzielt die frühe Führung

31.Spieltag, 05.04.2017 19:00 Uhr

SG Sonnenhof

SG Sonnenhof 1:0



VfL Osnabrück Tore: 1:0 Gyau (3.)

SG Sonnenhof: Broll - Schiek, M. Krause, Leist, Lorch - Sohm (47. Gehring), Hägele, Jüllich, Binakaj (81. Maria) - L. Röser (89. Röttger), Gyau

VfL Osnabrück: Gersbeck - K. Engel (68. S. Tigges), Appiah, Willers, Dercho - Sangare, Groß, Syhre (80. Hohnstedt), Reimerink (57. Renneke) - Heider, Arslan

Zuschauer: 1000



Weitere Daten zum Spiel

Der VfL musste ohne seinen besten Torschützen Kwasi Okyere Wriedt nach Baden-Württemberg reisen. Ahmet Arslan, der zuletzt mit seiner Vorarbeit zum 2:1 maßgeblich zum Last-Minute-Sieg gegen Hansa Rostock beigetragen hatte, rückte für den gelbgesperrten Angreifer in die Startelf. Ausgerechnet Arslan leitete mit einem Ballverlust das frühe 0:1 ein. Lucas Rösler luchste dem 23-Jährigen im Mittelfeld das Spielgerät ab, schickte Joseph-Claude Gyau steil, dieser umkurvte Osnabrücks Keeper Marius Gersbeck und schob problemlos ein (3.). Das Tor spielte den Gastgebern in die Karten. Die Lila-Weißen hingegen waren gezwungen, gegen einen Gegner, der sich früh aufs Konterspiel verlegte, ihr Offensivspiel anzukurbeln. Was kaum gelang. Die Großaspacher Defensive staffelte sich geschickt und kontrollierte dadurch weitestgehend das Geschehen. Die Folge: Bis zur Pause erarbeitete sich der VfL mit viel Wohlwollen eine nennenswerte Torchance, als Marc Heider aus halblinker Position das Außennetz traf (42.). Auf der Gegenseite hatte die SGS noch eine gute Gelegenheit durch Pascal Sohm, der Rechtsaußen setzte seinen 18-Meter-Schuss jedoch am Tor vorbei (28.).

Osnabrück auch nach der Pause harmlos

Dass die Niedersachsen vier der vergangenen fünf Partien gewonnen hatten, war in Durchgang eins nicht erkennbar. Und auch in der zweite Spielhälfte blieb die Leistung des VfL dürftig. Nazim Sangaré (50.) besaß eine weitere Halbchance, ansonsten fehlten im Osnabrücker Spiel Überraschungsmomente und Durchschlagskraft. Das Bild änderte sich nicht: Das Enochs-Team hatte zwar mehr Ballbesitz, aber nur Großaspach blieb per Konter gefährlich. Röser (55., 58.) kam zu durchaus passablen Abschlüssen. Noch gefährlicher wurde es, als erneut Gyau im Strafraum auftauchte. In der 69. Minute traf der pfeilschnelle Angreifer den Pfosten, zwei Minuten später zielte er knapp vorbei. Enochs ersetzte zehn Minuten vor dem Ende noch Anthony Syhre durch Michael Hohnstedt, doch auch das sorgte nicht mehr für den gewünschten Schwung. Osnabrück kam einfach nicht zum Abschluss, stattdessen brachten die Hausherren das 1:0 mit viel Einsatz über die Zeit. In der Schlussminute kassierte VfL-Verteidiger Alexander Dercho noch seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit am kommenden Sonnabend (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Halleschen FC.

