"WattVolleys" aus Husum wollen in die Bundesliga

Die Kleinstadt Husum soll zur Volleyball-Hochburg in Deutschland werden - dank einer Sonderregelung der Volleyball-Bundesliga (VBL): Die Liga soll mit Wildcards um bis zu vier Teams aufgestockt werden. Die Lizenzunterlagen müssen bis zum 1. April beantragt werden, im August oder September beginnt die neue Saison. Husum will dann dabei sein und rechnet sich durchaus Chancen aus: "Die Bundesliga-GmbH bevorzugt bei der Vergabe von Wildcards weiße Flecken auf der deutschen Landkarte. In Schleswig-Holstein gibt es weder einen Erst- noch Zweitligisten", sagte Projektleiter Oliver Wagner. Bis dahin ist es allerdings ein schwieriger Weg: Fast eine Million Euro an Sponsorengeldern müssen gesammelt werden. Danach könnte eine Spielbetriebs-GmbH gegründet werden.

"WattVolleys" - der Name steht

Immerhin: Einen Namen für die künftige Bundesliga-Mannschaft gibt es schon: die "WattVolleys". Und ein Trainer steht auch zur Verfügung. Projektleiter Wagner könnte die Mannschaft mit seiner A-Lizenz auch in der Bundesliga betreuen. Zurzeit spielen die Männer des TSV Husum in der sechstklassigen Landesliga. Beim Deutschen Volleyball-Verband verfolgt man die Husumer Visionen mit Interesse: "Das hat alles Hand und Fuß. Husum geht sicher nicht chancenlos ins Rennen um eine Wildcard." Man habe beim Verband in Berlin durchaus den Eindruck gewonnen, dass da im hohen Norden Leute mit Herz und Leidenschaft für die Sache am Werk sind, erklärte Frank Bleydorn von der VBL den "Husumer Nachrichten".

Jetzige Spieler hätten keine Chance

Von der jetzigen Husumer Landesliga-Mannschaft würde allerdings - wenn es denn tatsächlich klappt - kein einziger Spieler für die "WattVolleys" spielen können. Stattdessen müssten die nötigen zwölf bis 14 Spieler zusammengekauft werden. "Dafür gucken wir nicht nur deutschland-, sondern weltweit. Gute Chancen gibt es bei Kanadiern und Amerikanern", sagte Wagner NDR.de. Der Coach geht von einem Mix aus Nachwuchsspielern und Akteuren aus, die bei ihren Vereinen derzeit in der zweiten Reihe stehen.

Messehalle könnte zur Sporthalle werden

Die wichtigsten Voraussetzungen, um die Wildcard zu bekommen: eine Halle für 2.500 Zuschauer. Das Husumer Projektteam sieht dafür die Messehalle vor, in der rund 2.600 Zuschauer Platz finden. Außerdem muss es drei hauptamtliche Mitarbeiter geben. Und die Finanzierung muss sichergestellt sein - deshalb nun die Suche nach Sponsoren, um die knapp eine Million Euro zusammenzubekommen. Noch hat kein anderer Verein Interesse am Bundesliga-Platz angemeldet. Der Grund: Aufwand und Ertrag stehen für viele Clubs in keinem Verhältnis. Vielleicht klappt dieser verrückte Traum der Husumer ja.

