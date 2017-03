Stand: 10.03.2017 14:41 Uhr

Wie gut wirken Mittel gegen Schimmel? von David Peuyn

Schwarze Flecken an Kellerwänden, kalten Außenwänden, in der Küche oder im Bad: Schimmel in der Wohnung ist nicht nur hässlich, er gefährdet auch die Gesundheit. Ein Mittel gegen Schimmel muss her. Aber welches hilft am besten gegen Schimmel? Markt testet sechs Produkte an einer stark mit Schimmel befallenen Wand:



Brennspiritus von Velind für 1,99 Euro

ein Mittel vom Discounter Lidl (ohne Chlor) für 1,99 Euro

Bref von Henkel (mit Chlor) für 2,49 Euro

Sagrotan (mit Chlor) für 4,19 Euro

Mellerud aus dem Baumarkt (ohne Chlor) für 7,95 Euro

Ultrament aus dem Baumarkt (mit Chlor) für 8,95 Euro

Sporen reizen die Atemwege

Vor der Schimmelbekämpfung sollte man einige Vorsichtsmaßnahmen beachten:

Frischluftzufuhr erhöhen durch Öffnen der Fenster

Handschuhe anziehen

Atemmaske mit Kennzeichnung FFP3 anlegen, damit Schimmelsporen herausgefiltert werden

gegebenenfalls Schutzbrille anlegen.

"Der Schimmel an der Wand ist ein lebender Organismus, der pausenlos Sporen abgibt", warnt der Facharzt für Mikrobiologie, Dr. Thomas Fenner. Denn die Sporen reizen die Atemwege, zudem können sie zu Allergien und sogar chronischen Lungenerkrankungen führen. Bekämpft man den Schimmel mit Schimmelmittel und Schwamm, bringt man viele Schimmelsporen in kürzester Zeit in die Luft.

Alle Mittel erfüllen ihren Zweck

Der Test ergab, dass alle Schimmel-Entferner ihren Zweck erfüllen und die Schimmelpilze auch wirklich abgetötet werden. Einige der Mittel wirken wie eine "chemische Keule". Sie entfernen zwar den Schimmel, belasten aber auch die Atemwege. Die chlorhaltigen Mittel bleichen die Schimmelflecken, während bei den niedrig dosierten Mitteln und beim Brennspiritus die Flecken sichtbar bleiben.

Wichtig: Ursache für Schimmel beseitigen

Generell gilt: Ist der Schimmel nicht komplett entfernt, sollte man die Behandlung wiederholen. Danach sollte der Raum immer gut gelüftet werden. Wichtig ist zudem, die Feuchtigkeit als Ursache des Schimmels zu beseitigen. Sonst helfen auch die wirksamsten Mittel nicht dauerhaft und der schwarze Belag kommt immer wieder.

