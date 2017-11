Stand: 20.11.2017 10:30 Uhr

Wer darf was auf einer Fahrradstraße?

Schlechte Luft und verstopfte Straßen mit zu vielen Autos: Städte und Gemeinden wollen mehr Menschen dazu anregen, häufiger aufs Fahrrad umzusteigen. Mit eigenen Fahrbahnen, sogenannten Fahrradstraßen, soll der Radverkehr attraktiver werden. Radler haben dort Vorrang, müssen sich aber dennoch an einige Regeln halten.

So funktioniert eine Fahrradstraße







Wie erkennt man eine Fahrradstraße?

Seit 1997 gibt es in der Straßenverkehrsordnung (StVO) das Zeichen mit der Nummer 244. Es markiert den Beginn einer Fahrradstraße. Das quadratische Schild mit weißem Grund zeigt das bekannte blaue Schild für einen Radweg und darunter den Schriftzug "Fahrradstraße". Zusätzlich sind viele dieser Strecken mit Fahrradsymbolen auf der Fahrbahn markiert. Ein ähnliches Schild wie am Anfang der Straße, jedoch ohne Farbe und mit fünf diagonalen Streifen, zeigt das Ende der Fahrradstraße an.

Wer darf dort fahren?

Fahrradstraßen sind für Kraftfahrzeuge gesperrt. Autos, Motorräder und Lastwagen dürfen dort nicht fahren. Auch Fußgänger, Rollerfahrer oder Inline-Skater sind auf der Fahrbahn tabu. Allerdings erlaubt häufig ein Zusatzschild, dass manche Verkehrsteilnehmer die Straße benutzen dürfen. Das kann etwa für Personenwagen, Motorräder oder Anlieger gelten. Wenn Autos dort fahren dürfen, dürfen sie unter Beachtung der üblichen Vorschriften auch parken.

Welches Tempo ist erlaubt?

In Fahrradstraßen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Daran müssen sich alle Fahrzeuge halten, also Fahrräder ebenso wie gegebenenfalls Autos.

StVO: Paragraf 1 (1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.



(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.

Dürfen Autos überholen?

Radler haben auf Fahrradstraßen Vorrang. So dürfen sie zum Beispiel nebeneinander fahren. Allerdings gilt auch dort das Rechtsfahrgebot. Möchte ein Autofahrer überholen, muss er mindestens 1,5 Meter seitlichen Abstand zu denn Radfahrern halten.

Welche Regeln gibt es noch?

In der Regel können Fahrradstraßen in beiden Richtungen benutzt werden. An Kreuzungen und Einmündungen gelten die üblichen Vorfahrtsregeln wie "rechts vor links". Möchte also ein Autofahrer - wenn es erlaubt ist - von rechts auf die Fahrradstraße einbiegen, hat er Vorfahrt. In jeder Situation gilt Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der gegenseitige Rücksichtnahme vorschreibt.

Stichwort: Veloroute Fahrradstraßen sollten nicht mit sogenannten Velorouten verwechselt werden. Die Stadt Hamburg legt derzeit ein Netz von 14 Verbindungen an. Die breiten Velorouten sollen sternförmig in die Innenstadt führen. Sie bestehen aus einer Kombination von Radwegen, Fahrradstraßen und Radfahrstreifen auf Straßen. Auf den einzelnen Abschnitten gelten die jeweiligen Verkehrsregeln.

Sinn oder Irrsinn: Die Fahrradstraße an der Alster 45 Min - 24.04.2017 22:00 Uhr Im März 2016 lässt Hamburg den beliebten Radweg an der Alster auf einer Länge von 500 Metern abreißen. Die Radfahrer müssen jetzt die Straße benutzen. Wie sinnvoll ist das?







3 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: 45 Min | 24.04.2017 | 22:00 Uhr