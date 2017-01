Stand: 06.01.2017 12:12 Uhr

Uwes Experiment: Vegetarisch leben von Uwe Leiterer

Mein Name ist Uwe Leiterer, ich arbeite als Autor bei Markt. Im Frühjahr 2016 habe ich mit meinem Experiment begonnen, auf Zucker weitgehend zu verzichten. In nur 60 Tagen habe ich mehr als sieben Kilo abgenommen, vor allem das gefährliche Bauchfett. Doch der Verzicht auf Süßes, den ich bis heute durchhalte, hat einen großen Nachteil: Ich esse jetzt deutlich mehr Fleisch. Weil das nicht besonders gesund sein soll, habe ich beschlossen: Ab sofort ernähre ich mich vegetarisch. Kein Fleisch, keine Wurst, nur noch Obst, Gemüse, Milchprodukte, Eier und Getreide. Halte ich das durch? Wie wird sich mein Körper verändern?

300 Gramm Fleisch und Wurst pro Tag

Im September habe ich ein Haushaltsbuch geführt und festgestellt, wie hoch mein Fleischkonsum ist. Das erschreckende Ergebnis: In nur einem Monat habe ich 8,8 Kilogramm Fleisch gegessen, das sind fast 300 Gramm pro Tag. Davon vier Kilogramm verarbeitete Produkte wie Speck, Mettwurst, Leberwurst und Salami. Insgesamt esse ich mehr als doppelt so viel Fleisch und Wurst wie meine Frau und meine beiden Kinder zusammen.

Cholesterin-Wert zu hoch

Ist so viel Fleisch schädlich? Ich frage den Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl. Er hält meinen Fleischkonsum für viel zu hoch. Was wird passieren, wenn ich Fleisch durch pflanzliche Nährstoffe ersetze? Kann vegetarische Ernährung meinen Bedarf an Kalorien und Proteinen decken? Schließlich jogge ich 30 bis 40 Kilometer pro Woche, dafür brauche ich Energie. Wie es um meine körperliche Fitness steht, dokumentiert Dr. Riedl mit vier Messungen:



und kontinuierlich gemessen. Mein durchschnittlicher Puls lag tagsüber bei 74 Schlägen pro Minute, nachts bei 65 Schlägen. Mein Blutdruck betrug im Durchschnitt 119 zu 72. Beides sehr gute Werte! Durch vegetarische Ernährung könnten Puls und Blutdruck sinken, sagt Dr. Riedl. Bei einer Blutuntersuchung wird ein zu hoher Cholesterin-Wert von 208 Milligramm pro Deziliter festgestellt. Der Referenzwert liegt bei 200. Erhöht sind die Werte des "schlechten" LDL-Cholesterins und des "guten" HDL-Cholesterins. Das kann vom vielen Fleisch kommen, aber auch genetisch bedingt sein. Eine vegetarische Ernährung könnte den Cholesterinwert insgesamt senken und den Anteil des guten Cholesterins erhöhen.

Was genau ist vegetarische Ernährung?

Vegetarische Ernährung besteht ausschließlich aus Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs und Produkten vom lebenden Tier, zum Beispiel Eier und Milchprodukte. Nicht erlaubt sind Produkte, die von getöteten Tieren stammen, zum Beispiel Fleisch oder Fisch. Für eine fleischfreie oder wenigstens fleischarme Ernährung sprechen vor allem diese Gründe:

Gesundheit Statistisch gesehen leben Vegetarier gesünder. Untersuchungen belegen, dass Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren, im Durchschnitt länger leben als Fleischesser - sechs Jahre bei Frauen, neun Jahre bei Männern. Allerdings ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob das längere Leben allein auf die Nahrung zurückzuführen ist oder auf eine insgesamt gesündere Lebensweise.

Klimaschutz Die Landwirtschaft ist weltweit für 14 Prozent aller Treibhausgase verantwortlich. 80 Prozent davon geht auf das Konto der Tierhaltung - entweder direkt durch Gülle und Verdauung, oder indirekt für den Anbau von Futtermitteln. Für die Produktion von einem Kilogramm Fleisch werden in der Massentierhaltung bei Hühnern zwei Kilogramm Futter eingesetzt, bei Rindern neun Kilogramm. In der Öko-Tierhaltung ist es noch mehr, weil die Tiere mehr Auslauf haben und dadurch mehr Energie verbrauchen.

Tierschutz Bei konventionell produziertem Fleisch ist oft unklar, in welchen Verhältnissen die Tiere gehalten, gemästet und geschlachtet werden. Bei Biofleisch sind die Bedingungen deutlicher zum Wohl der Tiere ausgelegt.

Kosten Regionales Gemüse ist mit Preisen von durchschnittlich 3 bis 4 Euro pro Kilogramm deutlich billiger als Fleisch. Konventionelle Fleisch- und Wurstprodukte kosten oft zwischen 10 und 20 Euro pro Kilogramm, Biofleisch etwa doppelt so viel.

Geschmack Viele vegetarische Gerichte schmecken einfach gut. Mit den richtigen Zutaten kann zum Beispiel eine Gemüse-Lasagne mit einer klassischen Fleischlasagne mithalten. Auch gegrillte Kürbis-Gnocchi mit grüner Chili-Sahnesoße sind einfach lecker. Die besten Rezepte aus meinem Experiment veröffentliche ich regelmäßig auf dieser Seite. zurück 1/4 vor

