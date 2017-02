Stand: 31.01.2017 12:19 Uhr

Tiefkühlkost: Beim Auftauen Keime vermeiden

Tiefkühlkost ist praktisch: Eingefrorene Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Gemüse sind lange haltbar und lassen sich meist mit wenig Aufwand zubereiten. Möglichst pur und richtig zubereitet sind die Tiefkühlprodukte fast genauso gesund wie frische. Doch beim Auftauen und Zubereiten gibt es einiges zu beachten, damit wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien erhalten bleiben.

Tipps: Lebensmittel auftauen und zubereiten













Obst und Gemüse: Gefroren oder frisch?

Frisches Obst und Gemüse ist meist zwei bis vier Tage unterwegs, bevor es im Laden erhältlich ist. In dieser Zeit geht ein Großteil der Vitamine durch Wärme, Licht und Sauerstoff verloren. Werden Obst und Gemüse gleich nach der Ernte gewaschen, blanchiert und schockgefrostet, bleiben die meisten Vitamine erhalten:



Beim Blanchieren wird Obst und Gemüse kurz in kochendem Wasser vorgegart. Das ist der erste Schritt zur Haltbarkeit, denn so werden Keime abgetötet und der Zersetzungsprozess unterbrochen. Farbe und Aussehen bleiben nahezu unverändert.

wird Obst und Gemüse kurz in kochendem Wasser vorgegart. Das ist der erste Schritt zur Haltbarkeit, denn so werden Keime abgetötet und der Zersetzungsprozess unterbrochen. Farbe und Aussehen bleiben nahezu unverändert. Beim Schockfrosten wird das blanchierte Obst und Gemüse innerhalb kürzester Zeit bei minus 50 bis 70 Grad komplett durchgefroren. Dabei bleibt die Zellstruktur erhalten, kein Wasser kann ins Gefriergut gelangen.

Auftauen und Gefrierbrand vermeiden

Damit Vitamine und Mineralstoffe auf dem Weg vom Supermarkt bis zur Küche erhalten bleiben, sollten tiefgefrorene Lebensmittel nicht auftauen. Zum Transport am besten eine isolierte Tüte oder Tasche verwenden und die Ware so schnell wie möglich im Gefrierschrank verstauen. Die Verpackung sollte gut verschlossen sein, die Temperatur konstant - sonst droht Gefrierbrand. Dieser entsteht, wenn die Oberfläche des Lebensmittels leicht antaut und Wasser freigesetzt wird. Das Wasser verdampft und trocknet das Gefriergut an dieser Stelle aus.

Fisch unter fließendem Wasser auftauen

Zum Schutz vor Gefrierbrand ist Tiefkühlfisch oft mit einer Wasserschicht glasiert. Der Eisüberzug kann vor dem Zubereiten unter fließendem Wasser abgewaschen werden. Den Fisch nicht bei Zimmertemperatur, sondern im Kühlschrank auftauen. Dabei sollte der Fisch nicht mit dem Tauwasser in Berührung kommen, denn darin sammeln und vermehren sich schnell Keime.

Gemüse drei Minuten kochen

Bei der richtigen Zubereitung von Tiefkühlprodukten gibt es Unterschiede. Am besten immer genau nach der Anleitung auf der Verpackung auftauen und kochen. Die Hersteller haben den optimalen Zubereitungsprozess in der Regel genau getestet. Gemüse wird meist in gefrorenem Zustand verwendet. Kurz vor dem Essen für drei Minuten in kochendem Wasser garen, so bleiben möglichst viele Vitamine erhalten.

Aufgetaute Lebensmittel wieder einfrieren?

Das Wiedereinfrieren von aufgetauten Lebensmitteln ist laut Deutschem Tiefkühlinstitut möglich, vor allem bei gegarten oder hoch erhitzen Lebensmitteln. Aufgetaute Ware sollte man möglichst schnell wieder einfrieren. Denn im aufgetauten Zustand breiten sich Mikroorganismen aus und bei längerer Lagerung im Kühlschrank können Lebensmittel verderben. Beim Wiedereinfrieren gehen wichtige Nährstoffe verloren. Um mögliche Keime abzutöten, sollten wiedereingefrorene Produkte vor dem Verzehr gründlich erhitzt werden.

Tiefkühlkost: Beim Auftauen Keime vermeiden Visite - 31.01.2017 20:15 Uhr Autor/in: Ulrike Heimes Tiefgekühlt sind Lebensmittel wie Fisch, Fleisch und Gemüse besonders lange haltbar. Was ist beim Auftauen und Zubereiten von Tiefkühlkost zu beachten?

Weitere Informationen Erbsen - tiefgekühlt oder aus der Dose? Ob Erbsen aus dem Tiefkühlfach oder aus der Dose besser sind, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Auch bei Vitaminen und Mineralstoffen gibt es große Unterschiede. mehr Lebensmittel richtig einfrieren Einfrieren ist praktisch, um Vorräte zu lagern. Markt will wissen, welche Lebensmittel sich dafür eignen, wie lange sie haltbar sind und welches Behältnis empfehlenswert ist. mehr

Interviewpartner Im Studio:

Dr. Matthias Riedl

Internist, Diabetologe, Ernährungsmediziner

Diabetes Zentrum Berliner Tor

Medicum Hamburg GbR

Beim Strohhause 2

20097 Hamburg

Tel. (040) 807 97 90

Fax (040) 807 97 93 00



Im Beitrag:

Yvonne Lange

Diätassistentin

HERZ-Reha Hamburg

Süntelstraße 11a

22457 Hamburg



Prof. Dr. Sascha Rohn

Lebensmittelchemie und -analytik

Institut für Lebensmittelchemie

Universität Hamburg

Grindelallee 117

20146 Hamburg

Dieses Thema im Programm: Visite | 31.01.2017 | 20:15 Uhr