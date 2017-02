Stand: 27.02.2017 11:25 Uhr

Hotline für NDR Zuschauer: Beratung zu DVB-T2 HD

Am 29. März stellt der NDR in weiten Teilen seines Sendegebiets den Fernsehempfang über Antenne von DVB-T auf DVB-T2 HD um. Der Vorteil: Der Empfang des digitalen Antennen-Fernsehens ist dann in HD-Qualität möglich. Um Sie auf diese Umstellung gut vorzubereiten, bietet das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein am Montag, den 27. Februar von 8 bis 20.30 Uhr eine telefonische Beratungs-Hotline an.

Experten der NDR Sendertechnik am Telefon

Unter der kostenfreien Telefonnummer (0800) 505 18 80 können sich die schleswig-holsteinischen Fernsehzuschauer über alle Neuerungen informieren. Den Anrufern stehen dabei unter anderem Experten der NDR Sendertechnik Rede und Antwort. Für den Empfang von DVB-T2 HD wird ein entsprechendes Empfangsgerät benötigt - das kann entweder ein Fernseher mit integriertem DVB-T2-HD-Empfangsmodul oder eine Set-Top-Box sein. Das Empfangsgerät muss den sogenannten HEVC/H.265-Codec unterstützen. Geräte mit dem grünen "DVB-T2 HD Logo" sind für den Empfang geeignet. Nutzer von Satelliten- oder Kabelfernsehen sind von der Umstellung nicht betroffen.

Brauche ich jetzt schon ein neues Empfangsgerät?

Diese Frage möchten wir mit der folgenden Karte beantworten. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und erfahren Sie wann Ihre Region von DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt wird.

Für die Ausbauphasen ab Herbst 2017 sind die Planungen für den Umstieg auf DVB-T2 HD noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher kann es noch zu Änderungen kommen.

Ausführliche Informationen, Übersichtskarten mit der Empfangssituation und einen Fragen-und-Antworten-Katalog gibt es auf der Website ndr.de/dvbt2hd.

