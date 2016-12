Stand: 29.12.2016 12:30 Uhr

Haustiere vor Silvester-Krach schützen

Hunde und Katzen hassen Böller und Raketen. Der stinkende Schwefelqualm und der unvermittelte Explosionsdonner sind nicht nur eine Tortur für die fein entwickelte Nase und das gute Gehör, sie können sogar starke Angst und Panik bei den Tieren auslösen. Freiwerdende Stresshormone sorgen für die Aktivierung des Fluchtinstinkts der Vierbeiner - in der freien Natur ein überlebenswichtiger Mechanismus. Herrchen und Frauchen können dies gut an körperlichen Symptomen wie Zittern, einem erhöhtem Puls, Schwitzen der Pfoten sowie unkontrolliertem Sabbern, Koten und Urinieren ihrer Lieblinge beobachten.

Die Tiere versuchen in Verstecken oder ruhigen dunklen Räumen Schutz vor den grellen Farbeffekten und dem Krach zu suchen. Tierärztin Dr. Dagmar Vogel gibt Tipps, wie sich der Jahreswechsel für Haustiere erträglich gestalten lässt.

Psychopharmaka: Dosierung ist wichtig

Genau wie Menschen sprechen besonders Hunde auf angstlösende Psychopharmaka an. Die Präparate verschreibt der Tierarzt, mit der Gabe sollte schon einige Tage vor der vermeintlichen Stresssituation begonnen werden. Die Dosis wird dabei schrittweise bis zur vollen Menge erhöht - das sogenannte Einschleichen. Ist Silvester überstanden, wird das Medikament schrittweise wieder abgesetzt. Die Gabe muss genau auf die Größe und das Gewicht des Hundes abgestimmt sein. Bei falscher oder zu geringer Dosierung kann statt einer beruhigenden Wirkung ein eher aufputschender Effekt eintreten. Modernere Arzneimittel können den Tieren - als Gel über die Mundschleimhaut verabreicht - auch dann noch gegeben werden, wenn sie schon Angstsymptome zeigen.

Katzen reagieren etwas entspannter auf die Knallkörper. Medikamente sind bei dem Samtpfoten selten erforderlich. Die Gabe von Medikamenten ins Maul von Katzen kann außerdem schwierig sein. Deshalb am besten schon mit kleinen Kätzchen das Öffnen des Mauls trainieren, so sind sie im Erwachsenenalter daran gewöhnt.

Tiere nicht loben, sondern Rückzugsraum schaffen

Viele Halter reagieren falsch auf die Angst ihrer Tiere, indem sie diese beruhigen oder loben. Diese sogenannte positive Verstärkung kann aber das unerwünschte Angstverhalten sogar verlängern oder intensivieren. Es signalisiert dem Hund: Das, was ich gerade tue, ist richtig, weil mein Herrchen mich dafür belohnt.

Stattdessen sollten Halter ihre Tiere in Ruhe lassen und Rückzugsmöglichkeiten in einem abgedunkelten Raum schaffen, in dem die Knall- und Lichteffekte nicht so deutlich wahrnehmbar sind. Gut geeignet sind beispielsweise warme Kellerräume. Die Käfige von Vögeln und Kleintieren wie Hamstern oder Kaninchen abdecken und nicht in Fensternähe belassen. Auch die gewohnte häusliche Geräuschkulisse von gedämpfter Musik oder dem Fernseher kann beruhigend wirken.

Die bloße Anwesenheit des Halters wirkt ebenfalls positiv auf die Haustiere, deshalb sollten sie am Silvester-Abend nicht allein zu Hause bleiben. Katzen, die sich viel draußen aufhalten, schon möglichst vor Verkaufsstart der Knallkörper zurück in die Wohnung holen und bis nach Silvester nicht mehr ins Freie lassen.

Hunde hassen Böller! Die Tiersprechstunde NDR 90,3 - Treffpunkt Hamburg - 27.12.2016 20:00 Uhr Autor/in: Heller, Elenor Hunde hassen Böller, Katzen ebenso. Tierärztin Dr. Dagmar Vogel erzählt, wie man Haustiere vor Ungemach beim Jahreswechsel schützen kann und sie beantwortet Hörerfragen.







