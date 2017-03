Stand: 29.03.2017 09:00 Uhr

DVB-T2 HD: Neue Kanäle fürs schärfere Bild

Ab heute gibt es schärfere Bilder im Antennenfernsehen: Die Sender werden in weiten Teilen Norddeutschlands bis gegen Mittag auf DVB-T2 HD umgestellt. Mit der neuen Technik ändern sich auch die Sendekanäle - selbst bei neuen Geräten, die schon den Probebetrieb empfangen haben. An jedem Empfänger, ob Fernseher oder Set-Top-Box (Receiver), muss daher am Mittwoch der Sendersuchlauf gestartet werden. Dann findet das Gerät alle Sender in der neuen HD-Qualität.

Tipps für den Sendersuchlauf

Für den Suchlauf muss man mit der Fernbedienung des Empfangsgeräts (Menü-Taste) das Menü öffnen. Die weiteren Schritte und Bezeichnungen unterscheiden sich je nach Modell. Ein Beispiel: Den Punkt "Installation" (oder Einstellungen, Senderempfang) anwählen. Dann "automatischer Sendersuchlauf" (oder automatische Suche, Auto Suchlauf, Automatik Scan) starten. Das Gerät sucht nun alle verfügbaren Sender. Dies dauert einige Minuten. Anschließend kann man die Liste nach eigenen Vorlieben sortieren. Anleitungen für zahlreiche Set-Top-Boxen gibt es hier.

DVB-T2 HD: Sendersuchlauf - So geht's Das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD startet am 29. März. Hier erfahren Sie, wie ein Sendersuchlauf bei DVB-T2 HD funktioniert, um zum Umstellungsdatum vorbereitet zu sein.







Auch bisherige DVB-T-Empfänger müssen per Sendersuchlauf aktualisiert werden. Sie empfangen ab dem 29. März nur noch das NDR Fernsehen, das Erste und ZDF - für einige Wochen. Danach bleibt der Fernseher schwarz.

Private stellen DVB-T ein

In Regionen, die jetzt noch nicht auf das neue DVB-T2 HD umgestellt werden, entfallen alle privaten Programme. Sender wie SAT1, RTL oder Pro7 sind künftig nur noch über DVB-T2 HD gegen Gebühr zu sehen.

Wer sein Fernsehprogramm per Satellit oder Kabel empfängt, ist von den Änderungen nicht betroffen.

Info-Hotline Der NDR informiert mit einer kostenlosen Telefon-Hotline über DVB-T2 HD: (08000) 63 70 99, täglich von 6.30 Uhr bis 23.30 Uhr.

